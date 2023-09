UB40 featuring Ali Campbell op 2 april met The Hits Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op september 19, 2023 by Redactie

Dinsdag 2 april geeft UB40 featuring Ali Campbell een concert in Ziggo Dome in Amsterdam dat in het teken staat van The Hits Tour. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag 22 september om 10.00 uur via Ticketmaster. Tijdens deze tour worden de grootste hits gevierd van de meest succesvolle reggaeband aller tijden uit het Verenigd Koninkrijk. Het is deze maand 40 jaar geleden sinds de release van het baanbrekende album ‘Labour of Love’ van UB40, dat de baanbrekende hits voortbracht die tijdens deze tour gespeeld gaan worden, zoals ‘Cherry Oh Baby’, ‘Many Rivers to Cross’, ‘Please Don’t Make Me Cry’, en natuurlijk het alomtegenwoordige ‘Red Red Wine’, dat zowel in de Verenigde Staten als aan de overkant van de Atlantische Oceaan de hitlijsten aanvoerde.



Andere hits uit de carrière van de band zoals ‘Kingston Town’, een cover van ‘I Got You Babe’ met Chrissie Hynde, en ‘(I Can’t Help) Falling In Love With You’ hebben de band en Ali Campbell de authentieke stem van het Britse reggae gemaakt, met in totaal 70 miljoen verkochte platen, terwijl ze hun soepele maar toch rootsy muzikale mix naar alle uithoeken van de wereld brachten.



Tijdens deze tour komt Bitty McLean mee als special guest. Bitty begon zijn muzikale carrière in de jaren 90 en was te horen op UB40’s album ‘Promise and Lies’ uit 1993. Bitty’s eigen nummers, waaronder ‘It Keeps Raining (Tears From My Eyes)’, ‘Dedicated To The One I Love’ en ‘Here I Stand’, leverden maar liefst 3 top tien hits op in het Verenigd Koninkrijk en verkochten meer dan 1 miljoen exemplaren. Hij blijft een van de belangrijkste reggaezangers in Groot-Brittannië.

UB40 FEATURING ALI CAMPBELL | THE HITS TOUR 2024

+ special guest Bitty McLean

Dinsdag 2 april 2024 | Ziggo Dome, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €50,40,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 22 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).