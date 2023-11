Ube: de Filippijnse knol die je moet proberen

Foodie zijn gaat verder dan het hebben van spectaculaire foto’s op Instagram van alle gerechten die je hebt gegeten, maar ook het kennen en verdiepen in culinaire trends die nieuwe mogelijkheden creëren. De uitdaging van de gastronomische wereld is enerzijds om lokale smaken en tradities onder de aandacht te brengen, en anderzijds om weinig bekende ingrediënten te proberen. Dat is het geval met een bijzondere knol die een uniek visueel element aan verschillende bereidingen heeft toegevoegd. We hebben het over de ube of paarse yam, een wortelsoort met een grijze schil en paars vruchtvlees die vanwege zijn heldere kleur en zoete smaak zijn weg naar de keuken heeft gevonden. Deze knol komt oorspronkelijk uit de Filipijnen en was in dat deel van Azië erg populair, maar heeft de laatste jaren de hele wereld veroverd vanwege de toepassing in koekjes, cakes, ijs en allerlei drankjes.

Lees ook: Wat is het verschil tussen aardappelen en zoete aardappelen?

Waarom zou je het in je eetpatroon opnemen?

Qua voedingswaarde wordt ube zo vergeleken met aardappelen of zoete aardappelen, omdat het een feit is dat ze vergelijkbare kenmerken delen, maar de eigenaardige violetwortel heeft bepaalde eigenschappen die zeer gunstig zijn voor je lichaam.



Ube bevat koolhydraten en vezels die de bloedsuikerspiegel reguleren, evenals mineralen zoals kalium, ijzer en fosfor. Aan de andere kant is vitamine A een van de componenten die het meest aanwezig is in deze knol en helpt het het gezichtsvermogen en het uiterlijk van de huid te verbeteren en sommige soorten kanker te voorkomen.



Voor de goede werking van het immuunsysteem helpt de vitamine C die ube levert, sommige luchtweginfecties te verbeteren en is vanwege de antioxiderende eigenschappen een geweldig ingrediënt voor genezing, vermindert de tekenen van veroudering en versterkt de botten.

Superveelzijdig

Omdat hij zoveel op zoete aardappel lijkt, kan de zoete smaak perfect met bijna alles gecombineerd worden, maar de belangrijkste bedoeling is om de unieke kleur te benutten, dus het is gebruikelijk om het als natuurlijke kleurstof te gebruiken. In tegenstelling tot taro, wat ook een wortel is die een bepaalde paarse tint geeft, is de smaak van ube zoeter. Sommigen associëren het met de smaak van vanille, noot of kokosnoot, en daarom is het populairder bij desserts en drankjes.



We delen enkele ideeën met je, maar we raden altijd aan om een beetje te experimenteren in de keuken en unieke combinaties te ontdekken.

Lees ook: Rapen en knollen – knolgewassen voor de fijne winterkeuken

Desserts

Met een klein beetje ube-puree kun je al je desserts een violette kleur geven. Houd wel de hoeveelheden in de gaten, want dit kan de luchtvochtigheid of de kooktijd beïnvloeden. Maar er is geen twijfel dat het de zoete smaak van brownies, cheesecake, macarons, cupcakes… alles wat je maar kunt bedenken maximaliseert!



Je favoriete drankje met de bijzondere kleur ube, of je nu een beetje van het kookwater van de knol gebruikt of ’s ochtends direct aan je smoothie toevoegt. Zelfs als de melk van de koffie wordt gepigmenteerd, zal het een voortreffelijke mix zijn.