Uien – een complex succesverhaal

Ze zijn veel meer dan alleen een smaakmaker: uien zijn het culinaire hoogtepunt in veel gerechten. Zelfs als uien sommige mensen gewoon aan het huilen maken, is er bijna niets in de keuken zonder uien! Zij zijn het die veel gerechten hun speciale, aromatische toets geven – of het nu rauw is in salades of in soepen, sauzen of bouillons, gegrild, gestoomd of gevuld, als groente, in een quiche, op een uientaart of als pittig ingrediënt voor stoofschotels, roerbakgerechten en stoofschotels. Er zijn geen grenzen aan het culinaire gebruik van de variëteit aan uien.

Een veelzijdig succesverhaal

Uien zijn niet alleen populair vanwege hun pittigheid, veelzijdigheid, kweekgemak en goede bewaarbaarheid. Ze zijn ook rijk aan vitale stoffen en worden beschouwd als geneeskrachtige planten. De ui wordt traditioneel gebruikt als huismiddeltje, bijvoorbeeld tegen insectenbeten, littekens, hoesten of oorpijn.

Lees ook: Zo snij je uien zonder tranen

De 1 x 1 van uienwetenschap

Liefhebbers worden verwend met de keuze tussen rode en witte uien, de klassieke bruine uien, groenteuien, lente-uitjes of sjalotten. De bekendste zijn de zomerrassen. Ze worden gezaaid in maart – zodra de grond vorstvrij is. Van augustus tot eind september zijn ze klaar voor de oogst en beginnen ze aan het hoogseizoen. Winteruien daarentegen worden pas in augustus gezaaid en zijn dus pas eind juni van het volgende jaar in de handel verkrijgbaar. Winteruien smaken wat milder en zijn daarom ideaal voor marinades, salades en sauzen.

Bruine uien

Het zijn de klassiekers en alleskunners in de keuken. Kenmerkend voor dit type ui is het pittig-hete aroma dat vrijkomt bij het stoven – dankzij het suikergehalte! – en dan licht zoet wordt. Last but not least, ze zijn perfect voor stoofschotels en vleesgerechten en passen goed bij alles dat wat meer scherpte kan gebruiken.

Witte uien

In tegenstelling tot onze Zuid-Europese buren, waar vooral de licht pittige smaak en het delicate aroma van witte uien worden gewaardeerd, is de fijnere versie van zomeruien hier relatief minder gebruikelijk. Witte uien zijn ideaal voor lichte sauzen, om te vullen, te grillen of te stoven.

Rode uien

De meest decoratieve van alle uien, het heeft een rode schil, wit vruchtvlees en een zoete, licht scherpe smaak. Het is ideaal voor rauwe consumptie en geeft met name salades en marinades – naast de mooie, optische – een licht kruidige toets. Rode uien zijn ook heerlijk op brood.

Groene uien

Groene uien zijn groot – ze wegen tot 200 gram! – en hebben een sappig, wit vruchtvlees onder de koperkleurige schil. Ze zijn zeer aromatisch en worden vaak gebruikt voor raw food of om te vullen met bijvoorbeeld gehakt.

Lente-uitjes

De milde lente-ui is een slanke, groene en witte variant van de gewone ui. De lange, holle stengels doen denken aan prei, maar de kleine witte knol verraadt dat de groente een ui is. Lente-uitjes verfijnen gerechten visueel, zijn smaakvol en passen perfect bij salades, kwark, dipsauzen en dressings.

Sjalotten

Ze zijn de fijnste en mildste van alle uien. Kenmerkend voor de kleine fijne is de koperrode kleur en het stevige vruchtvlees. Ze zijn pittig, pikant en tegelijk mild en zijn eigenlijk voor alles geschikt, maar vooral voor sauzen.

Heeft zeven huiden, bijt iedereen! Wat is dat?

Uien zijn een integraal onderdeel van bijna elk gerecht. Helaas heeft de natuur de smakelijke groenten goed verpakt – dus je moet ze schillen. Jammer dat uien de smaakstof alliine bevatten, dat bij het snijden verandert in het scherpe gas allicine. Want dat veroorzaakt de onbeminde traanfactor.

3 tips om zo snel mogelijk van de schil van uien af ​​te komen

Snijd uien onder stromend water of, als dat niet mogelijk is, week de snijplank voor het snijden. Dit bindt de irriterende gassen en zorgt ervoor dat ze minder snel naar boven komen.

Leg uien ongeveer vijf tot tien minuten in de vriezer voordat je ze verwerkt, snijd ze indien mogelijk bij een open raam en houd je hoofd niet over de snijplank.

Gebruik een goed, scherp mes. Hierdoor raken er minder uiencellen beschadigd en komen er navenant minder zure gassen vrij.

Lees ook: Zo pel je makkelijk een knoflook

Wees voorzichtig bij het kopen van uien

Uien moeten stevig, droog en glanzend zijn. Om de versheid te testen, schudt je het uiennet lichtjes: verse uien hebben een losse schil die een beetje ritselt. Scheuten die uit de bollen schieten zijn een teken van overstock. Als het om lente-uitjes gaat, moet je op zoek naar een sterke, rijke groene kleur.

Bewaren

Uien beginnen te ontkiemen met licht en vocht. Bewaar ze daarom op een luchtige, donkere en droge plaats. Kleipotten met deksel of de kelder zijn ideaal. In de koelkast zijn ze maar een beperkte tijd houdbaar. Uitzondering: rode uien en lente-uitjes. Ze horen thuis in de groentelade en zijn daar ongeveer 1 week houdbaar. Eventuele elastiekjes moeten echter vooraf worden verwijderd, anders ontstaan ​​er drukpunten. Gesneden uienhelften kunnen ook enkele dagen in folie of blik in de koelkast worden bewaard.