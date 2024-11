Uiensoep: lekker voor de koude dagen

Laatst geüpdatet op november 18, 2024 by Redactie

Bij oncomfortabel herfstweer is een stevige uiensoep precies wat je zoekt. Afhankelijk van het land en de regio zijn er verschillende varianten. Het gerecht smaakt lekker met of zonder kaas, met wit of bruin brood of fruitig met gestoofde appels. Soms worden aardappelen en groenten zoals wortelen en kool toegevoegd.

Lees ook: Recept: Erwtensoep

Franse uiensoep

Vooral de Franse uiensoep is bekend en zou in de 18e eeuw in Parijs zijn ontstaan. Voor de klassieker worden groente-uien geschild, in fijne ringen gesneden en in geklaarde boter met een beetje knoflook gestoofd tot ze glazig zijn. Strooi er bloem overheen en bak, onder voortdurend roeren. Blus af met witte wijn en laat kort doorkoken. Voeg de groentebouillon toe, laat ongeveer een kwartier op laag vuur sudderen en breng op smaak met nootmuskaat, zout en peper. De soep wordt in ovenvaste kommen gegoten en gegratineerd met geroosterde broodblokjes en een pittige bergkaas zoals Comté of Gruyère. Bestrooi met verse tijmblaadjes en serveer warm.

Frankische stijl

Kies je voor een recept in Frankische stijl, dan heb je wat meer tijd nodig. De uien worden gedurende 30 tot 45 minuten langzaam gekarameliseerd totdat ze zacht en goudbruin zijn. De bouillon is de basis voor de soep. Traditioneel wordt het op smaak gebracht met marjolein en afgeblust met witte wijn. In de Pfalz wordt uiensoep bereid met room en verfijnd met karwijzaad. In plaats van stokbrood wordt er bruin brood aan de soep toegevoegd. Om gestoofde appel- en uiensoep te maken, voeg je een scheutje appelsap toe aan de bouillon en maak het af met gebakken appelschijfjes en zelfgemaakte croutons.

Toscaanse stijl

In Toscane eten mensen ook graag uiensoep (“Carabaccia”), die naast groente-uitjes ook selderij en wortelen bevat. De Italiaanse specialiteit wordt gegeten met witbrood en bestrooid met vers geraspte Parmezaanse kaas of Pecorino. Houd je van oosters, breng de uiensoep dan op smaak met citroensap, kurkuma, fenegriek, kaneel en munt. Er is voor elke smaak iets te vinden.

Lees ook: Recept: Tomatensoep met huisgemaakte olijfoliecroutons

Uien zijn rijk aan vitamine C en B6, het mineraal kalium en smaakvormende essentiële oliën. Ook de secundaire plantaardige stoffen in uien, zoals saponinen, fenolzuren, flavonoïden en sulfiden, zijn gunstig voor de gezondheid.