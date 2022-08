Uit elkaar gaan is moeilijk, maar veel mannen vinden een gezonde manier om ermee om te gaan

Het populaire stereotype dat mannen geen steun willen tijdens een break-up, scheiding of echtscheiding is gewoon niet waar, volgens een nieuw artikel van onderzoekers van de UBC-school of nursing. In werkelijkheid zoeken veel mannen hulp via online bronnen, coaches en zelfhulpboeken, of ze nemen contact op met vrienden, familie en gemeenschapsgroepen, en sommigen schakelen professionele adviseurs in.



Senior auteur Dr. John Oliffe (hij/hem), een professor in de verpleegkunde die het onderzoeksprogramma voor de gezondheid van mannen leidt bij UBC, en co-auteur van onderzoek Mary T. Kelly zeggen dat mannen vindingrijk en veerkrachtig kunnen zijn als ze door hun weg gaan van een pijnlijke relatieverandering.

“Een mislukte relatie kan leiden tot aanzienlijke mentale stress – mannen hebben al een hoger risico op zelfmoord dan vrouwen, en echtscheiding verhoogt dat risico vier keer. Door de manieren te onderzoeken waarop mannen hulp zoeken na een breuk, kunnen we mogelijk betere ondersteuning ontwerpen voor hun geestelijke gezondheid”, zegt Kelly.



“Het is ook belangrijk om het verhaal te veranderen”, voegt Oliffe, de Canada Research Chair in de gezondheidsbevordering van mannen, toe. “Het verhaal dat het vaakst wordt verteld, is dat wanneer een relatie stukloopt, de man in een crisis raakt en/of geweld pleegt tegen zijn partner, maar dit is niet het traject voor de meeste mannen. Het is nuttig voor jongens om te zien dat de meeste breuken eindigen met de mannen die hun uitdagingen het hoofd bieden door op hulp te leunen.”

Creatieve hulp zoeken

“We weten dat mannen hulp zoeken wanneer een intieme partnerrelatie stukloopt, maar we dachten altijd dat het professionele hulp was die ze zochten. Uit ons onderzoek blijkt dat ze op creatieve wijze verschillende strategieën gebruikten”, zegt Oliffe.



Een daarvan is het doen van eenzaam werk en het zoeken naar gevestigde verbindingen. Ongeveer een kwart van de mannen zei veel op internet te zoeken naar blogs, coaches en andere bronnen. Deze mannen waren meestal jonger of hun relaties hadden een kortere duur. Ze zochten contact met vrienden of familieleden, niet per se om een ​​oplossing te vinden, maar om door te praten, of ze lezen zelfhulpboeken.



Mannen die een langdurige relatie hadden, waarbij kinderen betrokken zijn of die mogelijk te maken hebben met rechtszaken, verdeling van activa enzovoort, hadden meer kans om nieuwe contacten te leggen en hulp in de buurt te zoeken, zoals lokale vadersgroepen of groepen van mannen die een scheiding of echtscheiding hebben meegemaakt.



Ongeveer de helft van de mannen schakelde professionele hulp in, zoals counseling. Meestal waren dit mannen met een reeds bestaande geestesziekte of mensen die formele hulp nodig hadden om door de enorme omvang van hun gevoelens heen te komen.

Stereotypen doorbreken

Dit artikel doorbreekt het stereotype dat mannen niet naar de dokter gaan en geen hulp willen, merkt Mary Kelly op.



“Het verbrijzelt de trope dat mannen niet emotioneel zijn en niet zo veel als de rest van ons worden beïnvloed door een breuk. We hebben ook de neiging om te denken dat mannen niet aan introspectie of kwetsbaarheid doen, maar veel van de mannen waren echt bezig met dat diepe soort werk.”

Bronnen – en wat advies

Kelly voegt eraan toe dat er niet veel middelen zijn om mannen te helpen betere relaties op te bouwen. “Onze groep bij UBC werkt echter aan een paar projecten. Met de steun van Movember bouwen we een online bron voor mannen die meer willen leren over het omgaan met relatieconflicten en het opbouwen van relatievaardigheden. We zijn momenteel ook op zoek naar deelnemers voor een nieuw project dat mannen zal uitnodigen om hun ideeën te delen over wat bijdraagt ​​aan een gezonde relatie.”

Voor mannen die momenteel te maken hebben met een breuk, raadt Oliffe aan om de tijd te nemen om “te gaan zitten met de emoties die gepaard gaan met de breuk. Je kunt tegelijkertijd verdrietig en blij, boos en bedroefd zijn. Probeer opnieuw contact te maken of contact te houden met vrienden en familie. Wees voorzichtig met middelengebruik. Houd een routine aan, doe wat aan lichaamsbeweging en sta open voor professionele hulp.’