‘Uitstel van Executie: Met Raad & Daad’ – het bekende team in actie met een gloednieuwe missie

Laatst geüpdatet op oktober 30, 2024 by Redactie

In de nieuwe spin-off ‘Uitstel van Executie: Met Raad & Daad’ reist presentator Martijn Krabbé samen met zijn vertrouwde team door heel Nederland om mensen met woon- en financiële problemen te helpen. Het team, bestaande uit budgetcoach Eef, makelaar Alex, en aannemer Duncan, zet zich in om mensen een handje te helpen met grote en kleine problemen en ze zo een zetje in de goede richting te geven. Het programma is vanaf maandag 11 november wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Het doel van het programma is het aanpakken van diverse problemen om mensen te helpen daar weer uit te komen en zo hun leven weer op de rit te krijgen. Van financiële stress tot kleine woningrenovaties, Martijn en zijn team bieden praktische oplossingen om mensen te ontzorgen en hen een nieuwe start te geven.



Elke aflevering behandelt meerdere unieke cases, waarbij de problemen kunnen variëren van klein tot groot, maar altijd een grote impact hebben op het leven van de deelnemers. Het programma reist elke week naar een andere gemeente, waarbij de iconische bouwkeet als mobiele uitvalsbasis dient. Vanuit deze keet gaan Martijn, Eef, Alex en Duncan op pad om mensen te helpen die hun hulp het hardst nodig hebben.



Met een strakke deadline van 72 uur, werkt het team keihard om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Of het nu gaat om het oplossen van klusproblemen, het helpen bij communicatie met banken en gemeenten, of het bieden van hulp bij geldzaken; het team van ‘Uitstel van Executie: Met Raad & Daad’ staat voor ze klaar!



Dit programma is opgenomen voor de diagnose van Martijn Krabbé.

‘Uitstel van Executie: Met Raad & Daad’ wordt geproduceerd door Wise Monkeys en is vanaf maandag 11 november, wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Naamsvermelding: RTL