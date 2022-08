Ultieme haartips van ‘Hairdresser of the Year 2022’ Mark van Westerop

Tijdens de 30e editie van de Coiffure Award werd celebrity kapper Mark van Westerop van Pro-Solo uit Alkmaar, voor de derde keer in zijn carrière, uitgeroepen tot ‘Hairdresser of the Year’. Tijdens deze 30e jubileum editie van de Oscars onder de kappersprijzen beloonde een gerenommeerde nationale en internationale jury Van Westerop naast de hoofdprijs ook met de Coiffure Award voor ‘heren regio Noord’.

In 2008 deed Mark voor het eerst mee aan de Coiffure Awards en was hij de trotse winnaar van de Press Award. De jaren erna won hij maar liefst 22 Coiffure Awards, waaronder dus drie keer de meest begeerlijke die van Hairdresser of the Year. Wie anders dan deze ervaringsdeskundige kan het beste tips & tricks geven voor ons thuis met wat minder swung in de vingers? Hairdresser of the Year 2022, deelt zijn haargeheimen.

“Helaas zien nog te weinig mensen in hoeveel hun haar hen kan vertellen, zowel qua look als hoe gezond ze leven. Denk eens na hoe wij mensen omschrijven, dan komt toch vaak het haar op een eerste of tweede plaats. Haar zegt echt voor een groot gedeelte iets over jou als persoon, waar je voor staat, wat je wilt uitstralen en hoe je je voelt. Denkend hierbij dat een haar in onderzoek jouw hele geschiedenis kan vertellen over voeding, DNA, gezondheid etc. Echt alles kan je hierin aflezen. Dit maakt het toch wel een heel erg belangrijk orgaan.” – Mark van Westerop

1. Create your look while you’re sleeping

De makkelijkste manier om jouw lokken wat textuur te geven is ’s avonds enkele vlechten te maken en die licht insprayen met een fixatie spray en dit tijdens het slapen in je haar te laten. In de ochtends uithalen voor een compacte structuur. Gebruik je handen en daarna bijvoorbeeld een wax spray, voor een wolliger effect. Licht doorborstelen en afstylen met een elixer. Extra tip: Alle vlechten gelijk betekent een gepolijster eindresultaat en variërende vlechtstructuren geven een rauwer eindresultaat.

2. TIP voor de mannen!

Helaas krijgen veel mannen te maken met kaalheid, maar gelukkig zijn er tips en trucjes om het haar voller te laten overkomen; gebruik eerst droogshampoo en daarna wax, clay of pomade. Hierdoor zullen textuurproducten minder snel in het haar verdwijnen, waardoor je een langere houdbaarheid hebt van je look.

Lees ook: De juiste shampoo voor jouw haar vinden

3. Voorkom onnodig wassen van je haar

Een kledingstuk wat je vaak wast, verliest ook diens glans en stevigheid. Probeer het haar in plaats van te wassen, goed te spoelen met lauw water en af te sluiten met conditioner.

4. Droge hoofdhuid versus roos

Veel mensen denken dat ze roos hebben, maar dat is eigenlijk een droge hoofdhuid waardoor ze de verkeerde producten gebruiken en er niet vanaf komen. Roos is een plakkerige vorm van schilfering terwijl een droge hoofdhuid meer poederig is. Laat daarom een specialist hiernaar kijken zodat je niet onnodig geld spendeert aan verkeerde producten en snel van je klachten af komt.

5. Hair/face lift

En dan the best for last: door je haar in hoge staart of knot te zetten op je kruin, geef je je gezicht een optische lift. Door middel van de opwaartse belijning, kleine handeling groot effect. Tijdloos en never out of style.