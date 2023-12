Unieke Bowmore ARC-52: een meesterwerk van smaak en design

Laatst geüpdatet op december 4, 2023 by Redactie

In de maand december presenteert Bowmore met trots de ARC-52, een zeer zeldzame fles whisky afkomstig van de gerenommeerde Schotse destilleerderij. Bowmore, een naam synoniem aan verfijning en erfgoed, brengt met trots de ARC-52 naar voren. Deze 52-jarige single malt, een toonbeeld van Bowmore’s toewijding aan perfectie, is eenmalig beschikbaar voor aankoop bij Gall & Gall. Dit is een unieke kans voor een gelukkige klant om een stuk Schotse whiskygeschiedenis in handen te krijgen en Bowmore is verheugd deze exclusieve ervaring te delen met de whiskyliefhebbers in Nederland.



In de kern is de ARC-52 een viering van een jarenlange samenwerking met het Britse merk Aston Martin. Het verhaal van de ARC-52 onthult een baanbrekend Aston Martin-ontwerp dat een opvallende karaf tot leven brengt, met daarin één van de oudste Bowmore-whisky’s ooit. Met slechts 100 wereldwijd geproduceerde flessen is de ARC-52 een samenwerking tussen twee iconische merken op het allerhoogste niveau dat innovatie en creativiteit van twee werelden laat zien.

Deze 52-jarige single malt belichaamt de essentie van Bowmore’s toewijding aan perfectie. Gerijpt op sherry- en Amerikaans eikenhouten vaten, biedt de ARC-52 een ongeëvenaarde smaakervaring. Het opvallende design van de fles, gecreëerd door Aston Martin, voegt een artistiek element toe aan dit meesterwerk van vakmanschap.



Lucien Heusy, Managing Director van Koninklijke de Kuyper Nederland, reageert enthousiast op de komst van 1 van de 100 gelimiteerde exemplaren naar Nederland: “Het is een mooie ontwikkeling dat wij deze prachtige whisky aan een gelukkige klant in Nederland kunnen aanbieden. Deze exclusieve Bowmore ARC-52 whisky verdient het om op een prachtige wijze aan het publiek aangeboden te worden. We zijn daarom verheugd dat we dit mogen doen samen met Gall & Gall.”



Nienke van de Streek, CEO van Gall & Gall, deelt het enthousiasme: “We zijn er trots op dat we deze bijzondere fles in onze winkel gaan verkopen. Met de ARC-52 hebben we een unieke whisky voor een absolute kenner.” Als het enige verkooppunt in Nederland dat het privilege heeft om deze bijzondere fles aan te bieden, belooft Gall & Gall een onvergetelijke ervaring voor whiskyliefhebbers.



Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via arc52@dekuyper.nl. De eigenaar wordt bepaald door middel van loting. De inschrijving is reeds geopend en de verkoop vindt plaats in de tweede helft van december in de Dam-vestiging van Gall & Gall. De prijs zal € 93.000,- bedragen.