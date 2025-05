Unieke manieren om je Moederdagboeket te bewaren

Laatst geüpdatet op mei 12, 2025 by Redactie

Helaas gaan verse bloemen niet eeuwig mee – een gewoon boeket overleeft 7-10 dagen met de juiste verzorging – maar er bestaan veel opties om speciale bloemen weken, maanden of zelfs jaren te bewaren. Er zijn veel technieken beschikbaar om je boeketten te conserveren. Daarom hebben de bloemenexperts van Euroflorist hun top 5 methodes gedeeld om je Moederdagboeket langer te bewaren – en ook nog eens een leuke date night met je partner te hebben.

1. Samen persen & creëren

Eén van de eenvoudigste manieren om bloemen te bewaren is door ze te persen. Het beste aan deze techniek is dat je er twee dates van kunt maken gedurende twee weken.



Voor de eerste date leg je de bloemen van je moederdagbloemen tussen bakpapier en drukt ze in een zwaar boek voor ongeveer twee weken.



Als je bloemen gedroogd zijn kun je je tweede date night houden. Er zijn verschillende dingen die je met je geperste bloemen kunt doen, zoals ze in een lijst schikken, ze in wenskaarten gebruiken of zelfs een plakboek versieren met jullie favoriete herinneringen samen.

2. DIY onderzetters van bloemenhars

Gebruik voor een leuke en creatieve avond silicagel om je bloemen te drogen en verwerk ze vervolgens in hars om prachtige onderzetters te maken, zodat je bloemen op een stijlvolle en praktische manier voor altijd bewaard blijven.



Silicagel is een fantastische optie voor het conserveren van bloemen met behoud van hun vorm en kleur.



Het is essentieel dat je de bloemen droogt voordat je ze in de hars stopt. Verwijder dus op je eerste date night alle stelen of beschadigingen van je bloemen om ze voor te bereiden op het conserveren.



Vul een bakje met silicagel en doe je bloemen in het bakje. Gebruik een lepeltje om ervoor te zorgen dat je silicagel tussen alle bloemblaadjes krijgt.



Eenmaal gedroogd kunnen ze worden tentoongesteld in schaduwdozen of worden omgetoverd tot prachtige onderzetters van hars.

3. Kaarsen maken

Verleng de levensduur van je boeket en doordrenk je huis met liefde door bloemblaadjes in zelfgemaakte kaarsen te persen.



Pers en droog eerst je boeket. Daarna kun je een avondje kaarsen maken door te experimenteren met verschillende bloemen en geuren, en zo je eigen duurzame kunstwerk te maken om je huis mee te versieren.



Je kunt een kaarsenkit gebruiken om je kaarsvet te smelten, en dan kun je je eigen gedroogde bloem toevoegen en in de vorm gieten.

4. Maak een schilderij speciaal voor jullie

Voor een echt tijdloos aandenken maak je van je boeket een kunstwerk!



Alles wat je nodig hebt voor dit creatieve knutselwerkje zijn een canvas, penselen en verf naar keuze, zoals aquarelverf of acrylverf. Deze artistieke aanpak legt de schoonheid van je bloemen vast op een manier die nooit zal vervagen en die helemaal past bij jouw stijl.

5. Bloemen drogen

Als je de voorkeur geeft aan een weinig inspannende methode, is bloemen drogen een geweldige keuze. Jij en je partner kunnen de bloemen kiezen waarvan jullie een aandenken willen maken en de bloemen gewoon een paar weken ondersteboven in een donkere, droge ruimte ophangen.



Eenmaal gedroogd kunnen ze worden tentoongesteld in een vaas of je kunt een zelfgemaakte krans voor aan de muur maken.



Of het nu door middel van knutselen, kaarsen of kunst is, je kunt van je boeket een ervaring maken die jullie band verdiept en herinneringen creëert die langer zullen duren dan alleen Moederdag.