Unieke solo date ideeën voor het najaar die je móét proberen volgens TikTok!

Laatst geüpdatet op november 13, 2024 by Redactie

De dagen worden korter en het najaar is in volle gang: dé tijd om jezelf op een bijzondere solo-activiteit te trakteren! Op TikTok delen creators volop hun beste en uniekste #solodateideas (28.4K posts), van onverwachte avonturen tot inspirerende, rustgevende uitjes voor in je eentje. Heb je al gehoord van de #foodtour (63.8K posts), de #solocinema (400 posts), of misschien zelfs de #colortok (29.3K posts) trend? Dit seizoen draait helemaal om jezelf verwennen en genieten van je eigen gezelschap. Nieuwsgierig naar deze originele activiteiten om het najaar nét wat specialer te maken? Wij hebben de leukste solo date ideeën voor je verzameld, zodat je dit seizoen volop kunt genieten van quality time met jezelf.

De leukste solo dates voor dit najaar

1. Alle creatievelingen opgelet, #colortok (29.3K posts) is dé nieuwe hobby op TikTok. Bij deze trend kiezen creators een kleurplaat uit en kleuren ze deze in met markers; een ontspannende en creatieve hobby. Creator Lotte Frederique is helemaal fan van deze trend en deelt haar favoriete tips waar je de markers, boekjes en andere benodigdheden zoals een gelpen kan kopen. Zet een lekker achtergrond muziekje op, maak je favoriete cozy meal, pak al je tekenspullen er bij en jij bent klaar voor een heerlijke, knusse solo date.



2. De #solocinema (400 posts) is een perfecte activiteit voor iedereen die van films houdt én zin heeft in een knusse solo-ervaring. Trakteer jezelf op een avondje in de bioscoop met jouw favoriete snacks en creëer een moment van ontspanning voor jezelf. Meerdere creators, zoals Tess Scholten, gingen je voor en delen enthousiast hun ervaring. Je vindt ook genoeg inspiratie op TikTok voor de lekkerste, cozy snacks (zoute popcorn met M&M’s bijvoorbeeld – verrassend lekker!).



3. Eén van de voordelen van wonen in Europa is dat je binnen een mum van tijd over de grens bent. Mocht je nou een hele dag met jezelf op pad willen gaan, kan je bijvoorbeeld ook de trein pakken naar een stad vlak over de grens zoals Berlijn of Brussel voor een #solotravel (1.1M posts). Slenter door de stad, neem jezelf mee uiteten of bezoek een kerstmarkt. Veel creators delen ook tips voor een (verre) solo reis, of hoe je je het beste kan vermaken tijdens een lange solo autorit.



4. Voor alle foodlovers onder ons, maak je eigen #foodtour (63.8K posts) in een stad en eat your heart out. Het leuke van deze solo date is dat je de tour volledig zelf kan bedenken. Ga naar jouw favoriete stad of kies een nieuwe plek uit en bepaal zelf bij hoeveel eet of drink plekjes je langs wil gaan. De vele video’s van creators die restaurants uittesten op TikTok kunnen je hier zeker bij helpen. Zo test Ishwar allerlei yuppen tenten in Amsterdam zoals Salvo en Bun Bun om zo te kijken welke restaurants het geld waard zijn, en neemt Eat and Go je mee naar een hidden gem restaurant in Den Haag.



5. Alle boeken liefhebbers opgelet, creator Julia Koopman deelt dé tip voor een knusse solo date. Wist jij dat veel boekenwinkels in Nederland ook een café hebben? Hier kan je rustig door je nieuwe boek bladeren onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. Tip, met de hashtag #BookTok (39.6M posts) vind je genoeg inspiratie voor het volgende boek dat je wil gaan lezen. Ben je helemaal dol op lezen, maak er dan een #readathon (13.8K posts) van: ga langs bij diverse boekenwinkels en lees zoveel mogelijk bladzijdes op één dag. Als je een goed boek te pakken hebt, zoals een boek aangeraden door booktokker Rose bijvoorbeeld, zal dat vast geen probleem zijn.

Unieke activiteiten met jouw favoriete gezelschap volgens TikTok

Wellicht ben je ook nog op zoek naar unieke activiteiten voor met vrienden, familie of misschien wel een origineel volgende date idee. Hieronder vind je drie activiteiten die jij dit najaar kan doen in gezelschap.



1. Het is buiten eerder donker, de kaarsjes zijn binnen aangestoken en jouw favoriete muziek draait op de achtergrond. Wat is er nou gezelliger dan op zo’n avond samen te komen met vrienden en te koken of lekker borrelen. Om zo’n etentje nou nét iets anders in te steken, hebben een aantal TikTok creators waaronder Jessie Maya een leuk en origineel concept bedacht. Iedereen krijgt van tevoren een specifiek land of thema toegewezen en bereidt op basis daarvan een heerlijke borrelplank voor. Zo verras je elkaar met lekkere gerechtjes en heb je een avond vol gezelligheid. Mocht jij nou niet kunnen kiezen of je liever het zoete- of het dipjesbord maakt, kan je natuurlijk ook van tevoren lootjes trekken en elkaar op de avond zelf verrassen.



2. We kennen het allemaal, de Zweedse interieur gigant Ikea. Zo groot dat je hier met gemak een paar uurtjes kan ronddwalen. Struin samen met je gezelschap op #ikeadate (3.3K posts) door de ingerichte kamers en kies bijvoorbeeld de best passende woonkamer voor de ander uit. Of stel samen jullie droomkast samen. Naast de meubels, planten en andere interieur tierelantijntjes kan je hier ook lekker eten, dus vergeet ook vooral niet om een portie Zweedse balletjes te bestellen! P.S., dit kan natuurlijk ook als solo date! Struin door de Ikea en bedenk hoe je jouw droomhuis zou inrichten.



3. Ben jij op zoek naar een creatief uitje? Dan is een bezoek aan een sieraden winkel wellicht wel wat voor jou en je gezelschap! Creators bezoeken de leukste sieraden winkels waar je samen met je gezelschap je eigen sieraden kan maken. Struin door alle bedels en hang jouw favorieten fondsten aan je eigen #bedelketting (2.9K posts), knusser en creatiever wordt het niet!

Deze TikTok creators moét je volgen voor oneindige date-inspiratie

Deze creators delen regelmatig originele date ideeën, zowel voor met je partner, met vrienden of gewoon lekker in je eentje.



1. Stan Molemaker: Stan gaat vaak op unieke dates met zijn vriendin Julia en samen geven ze hun ongezouten mening



2. Anouk Ive: van de beste foodspots tot tripjes naar het buitenland, Anouk heeft altijd tips voor de uniekste plekjes.



3. A Twist of Date: een pagina volledig toegewijd aan date ideëen voor met elk gezelschap, hier vind je hoe dan ook genoeg inspiratie.



4. Sammy de Leede, oprichter van Hotspots For You: vind de leukste hotspots, zowel budget proof of nét iets duurder, die je niet wil missen.



5. I Like it a Lotte: glow golf, een disco bingo avond of een bezoekje aan de wallen? Lotte test het alvast voor ons.