Urban Gardening: zelfgekweekte groenten

Tuinieren is trendy: steeds meer mensen gebruiken hun eigen balkon of tuin om groenten te planten en zijn actief bezig met telen en oogsten. We geven informatie over wat er moet worden overwogen en geleerd en hoe het verbouwen van je eigen voedsel kan bijdragen aan een hogere waardering van voedsel.

De voordelen liggen voor de hand: zelf kweken is niet alleen leuk en zorgt voor vers en regionaal voedsel, tuinieren helpt ook om voedsel meer te waarderen. Bovendien kunnen tijdens het winkelen waardevolle middelen en geld worden bespaard.

Zo kun je zelf groeien

Bij het kiezen van variëteiten is het raadzaam om te vertrouwen op die welke passen bij de lokale klimatologische omstandigheden. Voor het begin worden bijvoorbeeld salades, wortelen, tomaten of radijzen aanbevolen. Door ook kruiden bij de groenten te planten, zorg je ervoor dat hun essentiële oliën voor een natuurlijke afweer zorgen tegen ongedierte. Ook bloemen in de moestuin kunnen nuttig zijn: ze vergroten niet alleen de biodiversiteit en zijn prachtig kleurrijk, ze houden ook ongedierte op afstand en trekken insecten aan die planten bestuiven. Sommige soorten kunnen bij voorkeur binnenshuis de voorkeur hebben voordat ze half mei naar het balkon of de tuin gaan.

Teelt, mengteelt en vruchtwisseling in de tuin

Bij het plannen van bedden is het zinvol om de bedden zo te ontwerpen dat de groenteplanten gemakkelijk toegankelijk zijn voor verzorging en oogst. Idealiter is het bed zo breed dat het midden gemakkelijk vanaf één kant te bereiken is. Met name in de tuin is het eenvoudig om te zorgen voor een gemengde teelt en een verstandige vruchtwisseling. Dit laatste betekent dat groenten uit dezelfde plantenfamilie het volgende jaar niet opnieuw op dezelfde plaats gezaaid moeten worden. Een gemengde samenstelling is zinvol, zodat de planten niet concurreren om voedingsstoffen vanwege hun verschillende worteldiepten en voedingsbehoeften. Door een gevarieerde beplanting van de (hoog)bedden blijft de bodemvruchtbaarheid hoog.

Teelt op het balkon

Kruiden, salades en sommige andere groenten kunnen ook op balkons met weinig ruimte worden gekweekt. Een zonnige, beschutte plaats tegen de wind is bijvoorbeeld geschikt voor het kweken van warmteminnende soorten zoals aubergines, paprika’s of tomaten. Ook de teelt van snelgroeiende pluksalades is aan te raden. Kruiden als basilicum, rozemarijn, bieslook of dille staan ​​ook goed op het balkon of op de vensterbank in de keuken. Als je de groenten zelf op de vensterbank kweekt, moet je ervoor zorgen dat de jonge planten van goede kwaliteit en grootte zijn.

Bij de keuze van de bakken is het formaat van cruciaal belang: voor tomaten of komkommers moeten ze een diameter hebben van minimaal 25 centimeter en een inhoud van minimaal acht liter. Kleinere potten of schalen zijn ook voldoende voor kruiden. Gewone potgrond is geschikt als potgrond, idealiter veenvrij, omdat het milieuvriendelijker is.

Wat te doen met de oogst?

Als je de groenten een paar dagen wilt bewaren, kun je het beste ’s ochtends oogsten als de planten nog koel en knapperig zijn. Als er te veel over is van de oogst, kun je het verwerken tot soepen, stoofschotels, ovengroenten, spreads of smoothies, maar ze kunnen ook gefermenteerd of geconserveerd worden.