Usher met de ‘Past Present Future’ tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op februari 20, 2024 by Redactie

Superster Usher komt op dinsdag 22 april en woensdag 23 april 2025 naar de Ziggo Dome tijdens zijn ‘PAST PRESENT FUTURE’ tour. Na zijn spraakmakende Super Bowl Halftime-optreden, zijn ongelooflijk succesvolle ‘My Way: The Las Vegas Residency-run’, en de nu legendarische residentie van acht nachten in La Seine Musicale in Parijs, keert Usher in April 2025 terug naar Europa. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 22 februari om 12:00 via ticketmaster.nl.



Afgezien van zijn residentie in Parijs in najaar 2023, zullen dit de eerste Europese shows zijn sinds zijn ‘UR Tour’ in 2015. Zijn acht shows in Parijs vorig jaar werden enthousiast ontvangen door critici en fans – elke avond een evenement vol beroemde bewonderaars en spectaculaire sets.



Nu is hij terug om te laten zien waarom hij een van de meest gevraagde sterren ter wereld is.



Usher: “Europa, zijn jullie er klaar voor? Na de epische ervaring bij de Super Bowl en de enorme vraag naar shows in heel Noord-Amerika, ben ik blij om aan te kondigen dat ik ook jullie kant op kom – voor shows in Londen, Parijs, Amsterdam en Berlijn. Deze tour is zowel een viering van de afgelopen 30 jaar als een kijkje in de toekomst… Wij zijn nog maar net begonnen!”



Usher, zal optreden ter ere van zijn 30-jarige legendarische carrière, inclusief nummers van ‘COMING HOME’, zijn negende studioalbum, dat op 9 februari werd uitgebracht. Verwacht een adembenemend show, zijn grootste hits, nieuwe klassiekers en een avond om nooit te vergeten.



Vanwege de ongelooflijke vraag van fans breidde Usher zijn langverwachte data in Noord-Amerika uit tot bijna 60 uitverkochte avonden, waarbij hij meerdere shows toevoegde; en nu brengt hij zijn ‘smooth’ R&B-tracks, aanstekelijke glimlach en gelikte moves naar fans over de hele wereld.

Usher – PAST PRESENT FUTURE TOUR

Dinsdag 22 april 2025 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €72,80 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op donderdag 22 februari om 12:00 uur via Ticketmaster.nl.



Mastercard-kaarthouders hebben speciale toegang tot de voorverkoop vanaf dinsdag 20 februari om 12.00. Bezoek www.priceless.com/music voor meer informatie.