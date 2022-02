Vagina versus vulva: wat is het verschil?

Fans en eigenaren van vagina’s (en degenen die in beide categorieën vallen) kunnen het niet eens zijn over welke termen voor dit deel van dit lichaam sexy of aanstootgevend zijn, maar we zijn hier om technisch te worden. We willen duiken in de vraag ‘wat is een vagina?’ en meer specifiek, is het hetzelfde als een vulva?

Wat is een vagina?

Veel mensen gebruiken de term ‘vagina’ als een verzamelnaam voor het geheel van seksuele organen van vrouwen. De vagina is echter maar een speciaal onderdeel van dit alles! De vagina verwijst uitsluitend naar het binnenste deel van de vrouwelijke anatomie (en toegewezen aan de vrouwelijke anatomie bij de geboorte) dat uit de vaginale opening loopt en eindigt bij de baarmoederhals.

We hebben de neiging om veel over penisgrootte te praten, maar hoe zit het met de grootte van zijn gemeenschappelijke tegenhanger? Goed nieuws, vagina’s zijn elastisch in die zin dat ze biologisch in staat zijn om na penetratie opnieuw vorm aan te nemen. Wanneer het wordt opgewonden, ‘opent’ het zich en smeert het zelfs zodat een penis, seksspeeltje, vingers, enz. comfortabel kunnen binnenkomen. Het is ook geschikt voor het verlaten van een baby, en heeft de ondersteuning van de bekkenbodemspieren om weer in vorm te komen!

Wat is een vulva?

De vulva is het geheel van de uitwendige geslachtsorganen. Dat omvat het openen van de vagina, maar het is zoveel meer dan dat! De clitoris is opgenomen in de vulva, evenals de grote en kleine schaamlippen. Kortom, als je het kunt zien, ben je dan in vulva-territorium? Gewoon een vriendelijke herinnering dat vrouwelijke stimulatie meestal in dit gebied voorkomt. De clitoris is uitgerust voor plezier met veel zenuwuiteinden die op verschillende manieren kunnen worden opgewekt.

Waarom is het verschil belangrijk?

Voorlichting over ons lichaam, vooral de seksuele delen, wordt vaak over het hoofd gezien. Dit kan leiden tot verwarring en schaamte over dingen die heel normaal kunnen zijn, en net zo onschuldig zouden moeten zijn als praten over je elleboog! Masturbatie kan alleen worden verbeterd door te onderzoeken en te begrijpen hoe stimulatie verschilt tussen de vagina en de vulva, en dat is hoe gemengde orgasmes kunnen optreden. De juiste namen kennen (en begrijpen hoe het allemaal werkt) heeft zeker zijn plezierige toepassingen, zeker. Maar het kunnen uitleggen aan een arts, bijvoorbeeld, pijn die wordt ervaren rond de vulva versus in de vagina is behoorlijk belangrijk als het gaat om het zoeken naar medische hulp!