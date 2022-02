10 Tips voor een vakantie in Costa Brava en de Pyreneeën van Girona

Het is elke vakantie weer de vraag: wat ga je doen? Ga je voor de bergen of het strand? Kies je voor een actieve vakantie of wil je het juist rustig aan doen? De mediterrane bestemming Costa Brava en de Pyreneeën van Girona is de oplossing. Hier hoef je geen keuze te maken. #Livetwice en verken deze prachtige regio waar álles mogelijk is.

Veelzijdig en uniek.

Costa Brava en de Pyreneeën van Girona liggen in het noorden van Catalonië, op slechts een uur rijden van Barcelona. Het is een regio met een oppervlakte van bijna 6.000 km2, waar de meest unieke stranden van de Middellandse Zee en de mooiste bergen van de Pyreneeën samenkomen. Er zijn meer dan 40 vulkanen, charmante middeleeuwse steden en eeuwenoude vissersdorpen waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Reizigers kunnen fietsen en wandelen op de vele prachtige paden, om vervolgens bij te komen in een spa. De keuken, een essentieel onderdeel van de cultuur, combineert traditioneel met avant-garde. Als je na een dag vol indrukken en unieke ervaringen geniet van glaasje lokale wijn, weet je het zeker: in Costa Brava en de Pyreneeën van Girona kun je alles hebben!

Tien onvergetelijke herinneringen

Geniet van de perfecte combinatie van Costa Brava en de Pyreneeën van Girona met deze tien topervaringen die je de rest van je leven zullen bijblijven

1. Girona Food Tour

Wat is een betere manier om een stad te ervaren dan door het lokale eten te proeven? Struin door de gezellige straatjes en steegjes van Girona en maak kennis met de keuken tijdens een food & wine tour met Girona Food Tours.

2. Verblijf in een villa

Verwen jezelf en huur een privé-villa aan het strand bij Corredor Mató of ervaar de luxe levensstijl van de Pyreneeën in Villa Pyreneeën.

3. Het Dalí theatermuseum

Duik in de wereld van de excentrieke kunstenaar Dalí en bezoek het grootste surrealistische kunstwerk ter wereld: het Dalí theatermuseum in zijn geboortestad Figueres.

4. Cadaqués

Bezoek het unieke vissersstadje Cadaqués en ontdek de grillige rotsformaties en wilde baaien in het natuurpark Cap de Creus. Geniet daarna van een prachtige zonsondergang aan het zwembad van het Hotel Villa Gala.

5. Ballonvaart over La Garrotxa

Na een goede nachtrust en heerlijk ontbijt in het prachtige plattelandshotel Mas la Ferreria, dat uit de 14e eeuw stamt, is het tijd voor een ballonvaart. Zweef over het schitterende vulkaanlandschap van La Garrotxa en kijk je ogen uit.

6. Empordà wijnroute

Lange tijd wist Costa Brava één van zijn grootste schatten verborgen te houden: de Empordà-wijnen. Inmiddels is deze wijn over de hele wereld bekend. Volg de wijnroute en proef de lokale wijn in de vele wijnhuizen die je onderweg tegenkomt.

7. Luxe zeiltocht

Ontdek Costa Brava vanaf het helderblauwe water van de Middellandse Zee. Maak een prachtige zeiltocht langs de mooiste plekken van de regio in een exclusief zeiljacht met Restless Spirit. Bemanning en check-kok gaan mee aan boord!

8. Bezoek pittoreske dorpjes

In Costa Brava en de Pyreneeën van Girona vind je enkele van de charmantste dorpjes van Catalonië. Stap terug in de tijd, ervaar de gemoedelijke sfeer en leer de gastvrije, plaatselijke bevolking kennen.

9. Dineer in een Michelinsterrenrestaurant

Girona is een waar paradijs voor fijnproevers. De regio loopt voorop op het gebied van culinaire innovaties, met bijvoorbeeld het restaurant El Bulli en El Celler de Can Roca. Ga voor een unieke gastronomische ervaring in één van de 16 restaurants met in totaal 18 Michelinsterren.

10. Actief op pad

Wandelen, skiën, hardlopen, kajakken, zeilen, fietsen en zwemmen. Dankzij het heerlijke klimaat kun je in Costa Brava en de Pyreneeën van Girona het hele jaar door je favoriete sport beoefenen. Geniet ondertussen van de prachtigste uitzichten en landschappen, van de hoge bergen tot azuurblauwe zee.