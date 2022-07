Vakantie met de auto: zo ga je veilig de weg op en bespaar je brandstof

Nu de zomervakantie is aangebroken en het warme weer ook Nederland heeft bereikt, beginnen bij de meeste mensen de vakantiekriebels. Na twee lange jaren waarin op vakantie gaan niet meer zo vanzelfsprekend was, is het tijd om de koffers weer eens te pakken en op reis te gaan. En met alle drukte op Schiphol zullen veel Nederlanders er voor kiezen om in de auto te stappen.



Tijdens de reis wordt er door intensief gebruik en warmte veel van een auto gevraagd. Hierdoor kan de veiligheid in het geding komen, en kan het brandstofverbruik oplopen. Pech kan gebeuren, maar met deze tips van KwikFit kun je de autovakantie zo veilig mogelijk en wat goedkoper laten verlopen.

Lees ook: Tips voor een vakantie met een elektrische auto

Voorkom hoge brandstofkosten

Op vakantie gaan is vaak op zichzelf al een prijzige aangelegenheid, tel daar ook nog de gestegen benzineprijzen bij op en de kosten rijzen al snel de pan uit. Om ervoor te zorgen dat er genoeg geld overblijft voor terrasjes en zonnebrand is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:



Met de juiste bandenspanning kun je op jaarbasis ruim 60 euro aan brandstof besparen, rijd je milieuvriendelijker en voorkom je gevaarlijke situaties op de weg. Bij KwikFit kun je gratis je bandenspanning laten controleren en bijvullen. Informatie over de juiste spanning vind je in het instructieboekje van je auto, check het tankklepje van je auto of kijk op de sticker aan de binnenzijde van het bestuurdersportier.

Het brandstofverbruik neemt bij een snelheid van meer dan 100 km per uur buitenproportioneel toe. Je aan die snelheid houden is niet alleen veilig, maar ook goedkoper dan op volle snelheid richting de bestemming.

Dak- en fietsendragers zorgen voor 20 tot 30 procent meer brandstofverbruik. Laat ze dus niet ongebruikt en onnodig zitten.

Iedere kilo bagage kost brandstof. Neem dus geen onnodig gewicht mee en laad na een vakantie meteen de auto uit. Dit kan tot wel 0,3 liter brandstof per 100 km besparen.

En kijk waar je tankt. Een onbemande pomp of even van de snelweg af is vaak goedkoper. Ook verschillen de prijzen tussen landen, en er zijn soms goedkopere benzinevarianten te tanken.

Lees ook: Dit zijn de regels en boetes in andere landen

Voorkom autopech

De reis naar de gekozen vakantiebestemming is soms even afzien. Lange files, wagenziekte of ruziënde kinderen op de achterbank moeten worden overwonnen om het vakantieoord te bereiken. De auto halverwege de Route du Soleil tot stilstand zien komen, wil je er niet bij hebben. Om dit te voorkomen is het slim om voorafgaand aan de reis het volgende na te gaan:

Check voor vertrek het oliepeil, en liefst onderweg ook nog een keer. Een te laag motoroliepeil is niet alleen schadelijk voor de motor, maar kan er ook voor zorgen dat de auto plotseling stilstaat. Neem bij wat oudere auto’s voor de zekerheid wat extra motorolie en een schenktrechter mee.

Bekijk ook het koelvloeistofreservoir. Het peil controleer je aan de hand van de streepjes op het transparante reservoir. Staat het peil onder het minimum, dan moet je koelvloeistof bijvullen via de draaidop op het reservoir. Doe dit echter nooit bij een warme of hete motor, maar alleen bij een koude motor.

Controleer de remmen, zeker ook als een auto weinig kilometers per jaar maakt. De slijtage is dan minder, maar roesten gaat net zo snel en remmen of bepaalde scharnierpunten kunnen daardoor vast gaan zitten. Kijk ook goed naar de handrem breekkabel van de aanhangwagen of caravan en laat bij roest en rafels de staalkabel vervangen.

Veel mensen zoeken tijdens hun vakantie de hitte op. Een goedwerkende airco is dan wel zo fijn. Minder koude lucht uit het ventilatierooster óf een muffe lucht in de auto? Dan werkt de airco waarschijnlijk niet goed meer. Maak op tijd een afspraak, want je bent niet de enige.