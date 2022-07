Deze zomer gaan veel Nederlanders op vakantie naar het buitenland. Na twee coronajaren zijn de meeste beperkingen voor vakantiegangers versoepeld, reizigers moeten deze zomer extra rekening houden met vakantiedrukte en vertragingen.

Drukte op het vliegveld

De ANWB krijgt veel vragen binnen over de lange wachttijden op Schiphol. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik mijn vlucht mis, wie vergoedt de schade? En kan ik mijn reis nog annuleren in verband met de drukte op de luchthaven

Om te voorkomen dat je je vlucht mist, is het dus verstandig om ruim van tevoren aanwezig te zijn. Op dit moment ben je vanaf 4 uur (en dus niet eerder) voordat je vlucht vertrekt, welkom in de vertrekhal.

Huurauto’s: schaars en duur

Op de piekmomenten kan een huurauto deze zomer drie keer zoveel kosten dan voorheen. Vakantiegangers moeten op tijd uitzoeken wat zij kunnen verwachten en reserveren. Het tekort aan huurauto’s kan ook gevolgen hebben wanneer reizigers vervangend vervoer nodig hebben door autopech in het buitenland. De ANWB raadt vakantiegangers aan hun auto ruim voor vertrek na te laten kijken om pech onderweg zoveel mogelijk te voorkomen.

Verzekeringen

In de eerste plaats kunnen een reis- en annuleringsverzekering nuttig zijn. Deze sluit je bij voorkeur af bij het boeken, maar het kan soms ook later nog. Doe het in ieder geval voordat je vertrekt. Over de reis- en annuleringsverzekering bestaan overigens nogal wat misverstanden, die we graag uit de wereld helpen.