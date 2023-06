Vakantietips voor mensen met een bril en contactlenzen

Laatst geüpdatet op juni 23, 2023 by Redactie

Als een bril of contactlenzen kapot gaan of verloren gaan tijdens een reis, zijn slechtzienden in het nadeel. Want niet iedere vakantiebestemming heeft een optiekzaak in de buurt waar een kapotte bril van de ene op de andere dag vervangen kan worden of passende vervangende lenzen kunnen worden geleverd. We geven hier vakantietips over hoe brillen en contactlenzen zand, zeezout en tropische temperaturen ongeschonden doorstaan ​​- en waarom een ​​vervangende bril in geen enkele koffer mag ontbreken.



Een nieuwe bril maken in het buitenland duurt soms langer dan de reis zelf en als er later problemen zijn met de bril die je op vakantie hebt gekocht, is het lastig om reparatie of vervanging aan te vragen. Om onnodige stress te voorkomen, moeten mensen met ametropie altijd een tweede bril bij zich hebben.



Ook bij contactlenzen is een extra paar met de juiste verzorgingsoplossing zinvol. Want overstappen op andere lenzen of verzorgingsproducten ver van huis brengt altijd een risico op intolerantie met zich mee.

Op het strand: Veeg je bril niet af aan een handdoek

Zelfs als zonnebrandcrème en zand aan de lenzen van hun bril blijven kleven, mogen strandvakantiegangers niet toegeven aan de verleiding om ze af te vegen met een handdoek of t-shirt. Want de kleine zanddeeltjes werken als schuurpapier op het oppervlak van de bril en kunnen zo krassen maken dat helder zicht niet meer mogelijk is. In plaats daarvan: Zet de glazen onder de kraan en poets ze vervolgens op met een microvezeldoekje.

In de auto: combinatie van bril en contactlenzen voor correctie, bescherming tegen de zon en bescherming tegen verblinding

Verblinding door fel zonlicht is een bron van gevaar die vaak wordt onderschat. Op drukke wegen of bij hoge snelheden op de snelweg zijn slechts enkele seconden “blind vliegen” voldoende om ernstige ongevallen te veroorzaken. Mensen met ametropie moeten ervoor zorgen dat ze op tijd de juiste zonnebril op sterkte hebben voordat ze op vakantie gaan, of een combinatie van contactlenzen en zonbescherming klaar hebben liggen. Varifocale lenzen zijn ook verkrijgbaar met getinte lenzen, zodat je zowel het dashboard als het voertuig voor je duidelijk kunt zien. Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen, kun je een bril met gepolariseerde glazen gebruiken die hinderlijke reflecties buiten de deur houdt en het kleur- en contrastzicht verbetert.



Het belangrijkste is dat er geen bril of zonnebril in de auto mag worden achtergelaten als de temperatuur hoog is. De hitte kan de lenzen zodanig beschadigen dat er vervormingen ontstaan. Wees ook voorzichtig met lenzen en verzorgingsproducten: in direct zonlicht en temperaturen boven de 30 graden worden ze letterlijk gekookt in hun container en worden ze onbruikbaar.

In het vliegtuig: druppels na het smeren en lenzenvloeistof in reisformaat

De lucht in de vliegtuigcabine is meestal extreem droog, wat het draagcomfort van contactlenzen kan beperken. Hierbij kunnen bevochtigende druppels, zogenaamde “kunsttranen”, helpen. Dragers van contactlenzen moeten er rekening mee houden dat er maximaal 100 milliliter verzorgingsvloeistof in de handbagage mag worden vervoerd. Flessen in reisformaat zijn verkrijgbaar bij opticiens. De wijdverbreide flessen van 360 milliliter daarentegen horen bij de check-in.