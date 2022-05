Valencia Culinary Festival is terug!

Na een onderbreking van een jaar vanwege de pandemie, keert het Valencia Culinary Festival terug op de evenementenkalender van de stad. De vijfde editie van het culinaire evenement vindt plaats van 30 mei tot en met 12 juni. Vijftien dagen lang kunnen liefhebbers van de Valenciaanse gastronomie genieten van presentaties, culinaire activiteiten en zogenoemde ‘4-handen menu’s’, waarbij internationale chefs samenwerken met lokale chefs. Het doel van deze editie is het werk van producenten, chef-koks en obers dichter bij de gasten te brengen.

Proeverijen, workshops en lezingen om Valenciaanse gastronomie te vieren

Het festival heeft een krachtig programma met verschillende activiteiten die het werk en de synergie tussen chef-koks, producenten en kelners belichten. Er worden bezoeken gebracht aan verschillende belangrijke plaatsen in de stad voor de Valenciaanse keuken, zoals de Centrale Markt met chef-kok Bernd Knöller, een privé-ontmoeting in de moestuin van Ricard Camarena, een boottocht vanuit La Marina de València met een kenmerkende picknick door Fran Espí van Restaurant La Sucursal, een bezoek aan de oesterkwekerij “Les perles de València” met een proeverij door chef-kok Junior Franco en de tancat de la D.O. Arròs de València met een speciaal menu bij Llisa Negra.

Daarnaast staan er activiteiten zoals wijn- en olieproeverijen, kookworkshops voor kinderen met een bezoek aan de groentetuin van Villa Indiano en gesprekken met Valenciaanse producenten in Casa Montaña op het programma. Ook geeft Begoístas een masterclass over koken met adaptogenen, kruiden die hun functie kunnen aanpassen volgens de specifieke behoeften van het lichaam. Bij de activiteiten in Hotel Only You Valencia en Rte La Salita spelen cocktails een hoofdrol.

Een andere synergie die dit jaar tot stand is gebracht, is die met de World Design Capital, die door middel van drie gerenommeerde Valenciaanse ontwerpers het belang van design in de gastronomie zal laten zien.

Een reis van de Middellandse Zee naar Azië zonder València te verlaten

Het Valencia Culinary Festival zet zijn internationale karakter voort en nodigt chefs van over de hele wereld uit om samen met prestigieuze lokale chefs een buitengewone culinaire ervaring te bieden. Deze unieke koppels gaan samen de keuken in om heerlijke 4-handen menu’s te serveren.

Chef Yoko Hasei (LeClab) is uitgenodigd door Enrique Medina van Apicius Restaurant om op 4 en 5 juni samen te koken. Bij Apicius zijn ze trouw aan de filosofie van productverering en daarom zullen ze een seizoensgebonden menu serveren gebaseerd op Balfegó blauwvintonijn.

Op 6 juni is het de beurt aan Restaurant El Poblet (2 Michelinsterren). Hier zal chef Atsushi Tanaka** van Restaurant AT (1 Michelinster) uit Parijs chefkok Luis Valls bijstaan in de keuken. Beide chefs staan weer samen achter het fornuis nadat ze samenwerkten in de keuken van Quique Dacosta.

Halverwege het festival, op 11 juni, zullen Bernd Knöller van Restaurant Riff (1 Michelinster) en Harry Cummins van La Mercerie uit Marseille een menu koken waarin groenten de hoofdrol spelen. Cummins zal breken met alle klassieke Franse stereotypen in de keuken van Knöller.

Op 12 juni nodigt Yoshikazu Yanome van Kaido Sushi Bar (1 Michelinster) Miguel Ángel Mayor uit om een waar gastronomisch feest te bereiden. Het wordt een degustatiemenu van 21 gangen, waaronder 7 voorgerechten, 10 nigiri’s, een vlees- en visgerecht en 2 desserts.

De volledige line-up voor de editie van dit jaar bestaat uit: Ricard Camarena*, Luis Valls (El Poblet), Bernd Knoller (RIFF)*, Begoña Rodrigo (La Salita), Carito Lourenço en Germán Carrizo (FIerro)*, Yoshikazu Yanome (Kaido Sushi Bar), Enrique Medina (Apicius), Roberto Lozano (Casa Montaña), Fran Espí (La Sucursal), Sara Olmedo (Alma del Temple), Carlos Julián (Ampar), Llisa Negra de Quique Dacosta, Junior Franco (Paraíso Travel), Ostra Valencia, Iván Talens (cocktailkelner Hotel Only You Valencia). Naast de medewerkers van de verschillende acties van dit jaar met: D.O. Arròs de València, Olenda, Les Perles de Valencia, Curii Uvas y Vinos, Javi Revert, Begoístas, Vermut Vittore, Vacum, Mercado Central, Corporate Yachting, Only You, SH Valencia Palace.

Valencia Culinary Festival Credits: Visit València