Valentijnsdag: het is het gebaar dat telt. (Of verwachten we meer?)

Laatst geüpdatet op januari 23, 2024 by Redactie

Het voelt als een verplichting en we vinden het commercieel, maar ook jammer als het wordt overgeslagen. We hebben het natuurlijk over Valentijnsdag. Of het nou een etentje, bloemen of sieraden is, het gaat vooral om het gebaar. Zeggen we. Want over cadeaus hebben we een duidelijke mening, blijkt uit onderzoek van online bloemist bloomon. De uitslovers gaan met Valentijnsdag voor een duur cadeau, maar daar zit de helft van de Nederlanders niet op te wachten. Ook vindt een derde van de vrouwen dat doosje chocolade met een roos vrij afgezaagd.

Vergeten en vergeven

Weken voorafgaand worden we er al mee overspoeld. Het is dan ook onmogelijk dat deze grote dag aan je voorbijgaat. Of niet? Want ruim een kwart van de Nederlanders (29%) zegt het weleens te vergeten. Maar, met plezier of tegenzin, Valentijnsdag wordt door 37% van Nederland gevierd. Omdat we het leuk vinden om verrassingen te geven, om extra aandacht aan een relatie te besteden en liefde naar iemand uit te spreken. Het deel dat geen Valentijnsdag viert (37%), doet dit niet omdat zij vinden dat liefde het hele jaar door gevierd moet worden.

De échte wensen-/eisenlijst van je valentijn

Het gaat ons vooral om het gebaar, zegt driekwart van Nederland. Is dat wel zo? Bloemen blijken onder vrouwen (55%) nog altijd een schot in de roos. Maar over die roos gesproken… dat vinden we allemaal erg standaard. Als je nu overweegt om van een rode roos over te stappen naar een bos bloemen, let dan op. Een vijfde van de vrouwen ziet het namelijk als een afknapper als iemand komt aanzetten met een boeket van de supermarkt of benzinepomp. Dure cadeaus vallen ook niet bij iedereen in de smaak. Zo vindt de helft van de vrouwen het ongemakkelijk om een duur Valentijnscadeau te krijgen.



Met zoveel wensen zou je denken, moeten we misschien vaker aangeven wat we graag willen krijgen? We schijnen namelijk zelf geen heel grote vinger in de pap te hebben. Slechts 16% geeft duidelijke hints aan zijn of haar partner als het gaat om wensen voor een cadeau.

Valentijnsdag stress is ver te zoeken

Een hele onderneming, zo’n dag waar we – letterlijk – een haat-liefdeverhouding mee hebben. Toch is de Nederlander niet van zijn stuk te krijgen. Zo ervaart slechts één op de tien stress rondom Valentijnsdag. We bereiden ons dan ook goed voor. Een derde is één tot vier weken voor de grote dag al bezig met het bedenken en voorbereiden van het cadeau. Hieraan besteedt twee derde van de Nederlanders gemiddeld 15 euro of meer. Een vijfde trekt er tussen de 30 en 50 euro voor uit.