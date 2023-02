Valentijnsdag tips: Tijd samen duurt langer dan chocolaatjes of bloemen

Laatst geüpdatet op februari 2, 2023 by Redactie

14 februari is een datum die mannen moeten onthouden en in hun agenda moeten noteren. Want genoeg vrouwen verwachten op de dag van de liefde een geschenk van hun partner. Als je je geliefde op Valentijnsdag een cadeau wilt geven dat langer meegaat dan een bosje bloemen of chocolaatjes, dan moet je je geliefde verrassen met wat echt telt: tijd samen.



Tijd is het meest waardevolle bezit, het belangrijkste dat je hebt in het leven en daarom ook het belangrijkste dat je kunt geven. Tijd samen wordt de basis van een gelukkige relatie. Het belangrijkste is dat het cadeau uit het hart komt en persoonlijk raakt.

#1 Onverwachte ervaringen die verbinden

Tijd geen spullen: Dingen zijn vluchtig, terwijl gedeelde ervaringen voor altijd verbonden zijn. Wat de wederhelft absoluut niet verwacht voor Valentijnsdag, is een huskysledetocht. Alle dierenliefhebbers komen hier aan hun trekken en kunnen knuffelen met de lieve viervoeters en daarna samen met je partner een sledetocht door Winterwonderland beleven. Een andere onverwachte Valentijnsdag ervaring is een iglo-avond. Onbeschrijflijk bergpanorama, weldadige stilte: een nacht in een iglo heeft alles in huis voor een bijzonder weekend. Als het te koud voor je wordt, moet je gewoon dichter bij je metgezel kruipen.

#2 Klassiek: Uit eten met een verschil

Zoals bekend gaat liefde door de maag – dus waarom zou je geen eersteklas gastronomisch diner weggeven? Wil je het klassieke uit eten net dat beetje extra geven, ga dan niet naar je favoriete Italiaan of het vaste restaurant om de hoek, maar proost samen op het geluk op een bijzondere locatie. Bijvoorbeeld met een meergangen luxe diner in romantische sfeer of met een candle light dinner. Een hele avond gezellig samenzijn met sfeervol kaarslicht – meer romantiek kan bijna niet.

#3 Vertragen tijdens een wellness- en romantisch weekend

Een romantisch weekend stelt geliefden in staat om de stress opzij te zetten en zich op elkaar te concentreren. In een droomhotel is er tijd om samen te ontspannen en de batterijen op te laden. Of het nu gaat om een ​​klassieke volledige lichaamsmassage, een bezoek aan de thermale baden of een ongewone beauty date – een gezamenlijk bezoek aan de wellnessruimte is de beste manier om te ontspannen en welzijn en is daarom een ​​prachtige Valentijnsdag geschenk.

#4 Unieke overnachtingen voor een onvergetelijke tijd voor twee

Een korte trip voor Valentijnsdag is de perfecte gelegenheid om de liefde te vieren en er samen even tussenuit te gaan. Vervul een kinderdroom en slaap hoog in de knusse boomhut met een heerlijk uitzicht over het berglandschap, ervaar het uitzicht op de nachtelijke hemel met duizenden fonkelende sterren, luister naar het kabbelen van het water en geniet van de rust en rustig op de privé-woonboot of de koninklijke nacht doorbrengen in het kasteelhotel – deze onvergetelijke overnachtingen zijn een geslaagde verrassing voor je geliefde op Valentijnsdag.