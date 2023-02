Valentijnsdag: vier films bij Film1 voor elk type romanticus

Laatst geüpdatet op februari 3, 2023 by Redactie

Het overkomt iedereen wel eens in het leven: een onbeantwoorde of verbroken liefde. Maar de tegeltjeswijsheid luidt: op ieder potje past een dekseltje. Romantici kunnen op Valentijnsdag bij Film1 hun hart ophalen met op elke themazender om 20.30 uur een uitzonderlijk liefdesverhaal. Het hoogtepunt is het drie uur durende The Story of My Wife op Film1 Drama met Nederlands acteertrots Gijs Naber en Bond-actrice Léa Seydoux (Spectre en No Time To Die). Op Film1 Premiere is de vertoning van Eiffel, waarin een verboden liefde tot de bouw van de beroemde toren leidt. In Fallen op Film1 Action blijft een romance eeuwig bestaan en op Film1 Family onderneemt Devon in I Met a Girl een epische reis op zoek naar het meisje van zijn dromen.

Gijs Naber verteerd door jaloezie in The Story of My Wife

Acteur Gijs Naber (1980) had al twee Gouden Kalveren op zak toen hij voor de wereldpremière van The Story of My Wife naast tegenspeelster Léa Seydoux verscheen op de rode loper van het prestigieuze filmfestival van Cannes. In dit romantische drama speelt Naber de rol van zeekapitein Jakob Störr, die in een café de weddenschap afsluit om te trouwen met de eerste vrouw die binnenloopt. Dat blijkt de mysterieuze Lizzy (Seydoux) te zijn.

Het verloop van de ontmoeting tussen Jakob en Lizzy staat in de sterren geschreven, maar het liefdesverhaal krijgt al snel een andere wending. Jakob vermoedt dat Lizzy hem ontrouw is. Hoewel er mooie zeetochten naar hem lonken, wordt hij volledig opgeslokt door allesoverheersende jaloezie. De Oscargenomineerde regisseur Ildikó Enyedi (On Body and Soul) baseerde zich op de gelijkna mige roman uit 1942 waarvoor schrijver Milán Füst in 1965 de Nobelprijs voor Literatuur ontving. Bekijk hier de trailer van The Story of My Wife.

Inspirerende, eeuwige en onbereikbare liefdesverhalen

De overige Valentijnsfilms belichten drie andere aspecten van de liefde. Een verboden passie was de inspiratie voor ingenieur Gustave Eiffel om de beroemde skyline van Parijs voor altijd te veranderen. In Eiffel zien we hoe hij in een recordtijd van twee jaar het architectonische hoogstandje met hulp van 300 arbeiders en 50 ingenieurs van de grond kreeg. In Fallen is Luce een gewoon tienermeisje, totdat ze door een schokkend ongeluk naar een tuchtschool wordt gestuurd. Daar belandt ze in een hartstochtelijke driehoeksverhouding, maar blijft ze verlangen naar haar enige ware liefde. Het drama I Met a Girl volgt een impulsieve muzikant die kampt met schizofrenie en voor een mysterieuze vrouw valt, die misschien wel in zijn hoofd zit. Als ze plotseling verdwijnt, gaat hij op reis dwars door Australië om haar te vinden en dwingt hij zijn broer om hem te redden.