Valentijnsdag vieren in Tsjechië

Tijdens het communistische tijdperk werd Valentijnsdag in Tsjechië gemeden, maar tegenwoordig wordt 14 februari, de dag van de liefde, in het hele land gevierd. Er zijn speciale aanbiedingen voor geliefden die de romantische plekken van Tsjechië willen ontdekken.

Een romantisch diner voor twee in Praag

Valentijnsdag en vakantie vormen een perfecte combinatie. Geliefden kunnen in Tsjechië genieten van een romantische stedentrip in Praag. De kronkelende straatjes, de Praagse Burcht en de mooie uitzichten vormen een schitterend decor voor een sprookjesachtig verblijf. Ook uiteten kun je in Praag fantastisch. Er zijn talloze restaurants met veel verschillende keukens en voor ieders budget. Tsjechië heeft twee restaurants met een Michelinster en beiden bevinden zich in Praag. Het Michelin restaurant Field staat bekend om zijn seizoensgebonden menu’s met ingrediënten in pure vorm. Restaurant La Degustation Bohême Bourgeoise van chef Oldřich Sahajdák ligt net als Field in het historische centrum van de stad. Sinds 2012 wordt het restaurant bekroond met een Michelinster. Gasten kunnen een degustatiemenu proberen met verschillende gangen en vele voortreffelijke wijnen. De chef bereidt graag vis uit Tsjechische rivieren en serveert regelmatig gerechten die bedoeld zijn om zonder bestek te eten.

Verwend worden in de West-Boheemse spasteden

In hartje winter verwelkomen de beroemde Tsjechische kuuroorden koppels van over de hele wereld. De kuuroorden zijn de ideale plek om het lichaam en geest alle warmte te geven die ze nodig hebben tijdens de koude winterdagen. In Karlovy Vary, Mariánské Lázně en Františkovy Lázně bevinden zich gerenommeerde hotels met prachtige kamers en tientallen mogelijkheden voor massages, wellness en behandelingen. Ontspan in een warmwaterbad gevuld met het lokale minerale water en laat je inwikkelen met modder uit thermische bronnen. Het is goed voor de doorbloeding, de huid en het lichaam krijgen op een positieve manier een detox.

Samen actief op de piste

Koppels die houden van een sportieve vakantie kunnen hun hart ophalen in de Tsjechische bergen. In de skiresorts Harrachov, Špindlerův Mlýn of Janské Lázně kun je samen van de pistes afglijden en opwarmen bij een van de cafés. De skigebieden liggen allen in het Reuzengebergte en zijn voor snowboarders en skiërs een prachtige bestemming. Er zijn afdalingen voor beginners en gevorderden met tevens snowparks en pistes met tijdsmeting. Een andere activiteit waar je samen van kunt genieten – met gids – is toerskiën. Vooral met zonsopgang is dit een fantastische ervaring.

Verblijven in een kasteel

Wil jij je geliefde verrassen met een uniek verblijf? Boek dan een kamer in een chateau. Deze historische gebouwen zijn gerenoveerd, maar hebben hun magische uitstraling uit de tijd van prinsen en prinsessen niet verloren. In de omgeving van Praag, in Midden-Bohemen, bevinden zich diverse chateauhotels. Chateau Loučeň ligt op een uurtje rijden van de Tsjechische hoofdstad en heeft drie koninklijke suites vernoemd naar de adellijke families die in het kasteel hebben gewoond. De kamers hebben een indrukwekkend hemelbed, historische meubels, glimmende kroonluchters maar zijn ook voorzien van alle huidige gemakken. Het barokke chateau Jemniště is naast een toeristische bezienswaardigheid een accommodatie. Overnachten kan in een van drie appartementen. Door de weelderige decoratie en uitstekende service krijg je het gevoel een koninklijk echtpaar te zijn.

