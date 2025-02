Valentijnsdag zonder kitsch: 7 manieren om de liefde te vieren zonder hartjes

Laatst geüpdatet op februari 11, 2025 by Redactie

14 februari komt dichterbij: de dag dat bloemenwinkels veranderen in pakhuizen met rode rozen en hartvormige chocolaatjes in alle schappen van de winkel liggen. Maar heeft liefde echt bewijs nodig in de vorm van een cadeau en een avondje in een restaurant vol andere stellen die op commando romantisch willen zijn? NEE! Liefde is geen datum op de kalender. Het is eigenlijk een werkwoord, iets dat het hele jaar door gedaan, gekoesterd en opgebouwd wordt. Daarom hebben we een paar ideeën voor Valentijnsdag zonder kitsch voorbereid, die in plaats van een kans te worden voor een eenmalige campagne genaamd “Zie hoeveel ik van je hou” het begin kan worden van een mooie traditie om elkaar elke dag onze genegenheid te tonen.

1. Wissel rozen af ​​voor verschillende activiteiten

Vergeet boeketten die al verwelken voordat je de juiste vaas hebt gevonden. Neem je wederhelft mee naar de workshop. Welke precies? Het hangt ervan af wat je leuk vindt. Pottenbakken, zijde beschilderen of misschien samen kaarsen maken? Je gaat niet alleen zelf iets maken, maar je ontdekt ook hoe verschillend jullie zijn in jullie aanpak van de ‘perfecte kom’. Bonus: zelfs als je creaties niet van museumkwaliteit zijn, hebben ze nog steeds een sentimentele (of komische) waarde.

2. Samen koken – de weg naar het hart van een mens gaat via de maag

Deze oude waarheid zal nooit minder waard worden. Bovendien kan eten sensueler zijn dan het lijkt. Maar kies niet voor de makkelijke weg en bestel geen pizza. Probeer samen iets lekkers te koken. Denk aan iets met truffels. Truffels worden al lang beschouwd als afrodisiacum, hoewel hun werking in deze rol meer een culturele en psychologische basis heeft dan wetenschappelijk bewezen. Hun intense aroma en unieke smaak kunnen echter de verbeelding prikkelen en het placebo-effect kan zeer effectief zijn.



In de keuken is het gemakkelijk om te lachen, kleine conflicten te hebben (“wie heeft er bloem op de vloer laten liggen?!”) en een gevoel van voldoening te ervaren als het je lukt om iets heel lekkers te koken. Bovendien leer je door samen te koken hoe je moet samenwerken. En is dat niet waar liefde om draait?

3. Een reis naar een plek met een vreemde naam

Vergeet romantische weekendjes in Parijs. Stap in de auto of neem de trein en ga naar een plek die je zelf op de kaart moet bekijken omdat het zo absurd klinkt (wie zou er nou niet een dorp willen bezoeken dat Liefde of Geluk heet?). Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe. En niets bouwt relaties zo goed op als samen ronddwalen en je eigen unieke plekken ontdekken.

4. Offline dag: verbreek de verbinding met wifi en maak verbinding met jezelf

Tegenwoordig is het een echte uitdaging om een ​​dag door te brengen zonder door Instagram te scrollen, e-mails te beantwoorden of memes te bekijken. Maar probeer het eens. Neem een ​​dagje offline: geen schermen, geen meldingen, telefoons in vliegtuigmodus. In plaats daarvan kun je een wandeling maken, bordspellen spelen of gewoon praten. Let op: Het kan zijn dat je nieuwe dingen over elkaar ontdekt die je in de drukte van het dagelijks leven was vergeten.

5. Een vakantie plannen: liefde gaat ook over gedeelde doelen

In plaats van te focussen op welk restaurant je op Valentijnsdag wilt bezoeken, kun je beter nadenken over waar je op vakantie naartoe wilt. Ga samen zitten met een kaart, een notitieboekje en je favoriete thee. Kies een plek waar jullie allebei van dromen en begin met plannen. Niets brengt mensen zo samen als het delen van dromen over ontspannen op het strand of het verkennen van bergpaden. Bovendien laat het plannen van een reis zien dat je nadenkt over jullie gezamenlijke toekomst…

6. Koppeldoelen: creëer een gezamenlijke missie voor dit jaar

Over de toekomst gesproken: in plaats van cadeautjes uit te wisselen, kun je beter met elkaar gaan zitten en nadenken over wat je als stel wilt bereiken. Misschien is er meer tijd voor fysieke activiteit, samen een nieuwe taal leren of een renovatieproject aan een appartement? Of is het misschien tijd om een ​​bruiloft te plannen?



Stel daarom op Valentijnsdag één (of meerdere) doelen en werk er de komende maanden aan. Dat is beter dan chocolade die binnen een avond verdwenen is.

7. Onthoud: liefde duurt het hele jaar door

Valentijnsdag duurt maar één dag, maar ware liefde vereist dagelijkse zorg en toewijding. Het gaat om samen ontbijten, kleine gebaren zoals ’s ochtends koffie zetten of momenten waarop je gewoon elkaars hand vasthoudt terwijl je op de bank zit. 14 februari kan een goed excuus zijn om feest te vieren, maar de mooiste relaties zijn die waarin we onze gevoelens niet tonen vanwege de datum op de kalender, maar omdat we het echt willen.