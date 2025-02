Valentijnsonderzoek: liefde voor film maakt partner direct aantrekkelijker

Laatst geüpdatet op februari 11, 2025 by Redactie

Rozen, chocolade en… een goede film! Voor veel Nederlanders is Valentijnsdag niet compleet zonder een romantische movie night. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 37% van de Nederlanders dit als dé ideale Valentijnsdate ziet. Opvallend genoeg zijn het vooral mannen (42%) die dit zien als de ultieme manier om romantiek te vieren. Films spelen sowieso een grotere rol in de liefde dan je misschien denkt: meer dan 1 op de 3 Nederlanders vindt het belangrijk dat een (mogelijke) partner dezelfde filmsmaak heeft. Maar of je nu een bioscoopbezoek plant of liever samen op de bank kruipt, bij Pathé en Pathé Thuis zijn de perfecte films voor een romantische avond te vinden.

Filmsmaak doet ertoe

De voorkeur voor film blijkt een rol te spelen in relaties, en liefde voor film kan een relatie zelfs versterken. Een derde van de Nederlanders vindt het belangrijk dat een partner dezelfde filmsmaak heeft. Vooral jongvolwassenen (16-29 jaar) hechten hier veel waarde aan (45%). Daarnaast vindt 28% iemand direct aantrekkelijker als diegene een liefde heeft voor film. En goed nieuws qua keuzestress: het merendeel (74%) vindt een film uitzoeken om samen te kijken helemaal geen reden voor discussie.



Toch is er iets dat duidelijk wel invloed heeft op de romantiek: 57% van de ondervraagden vindt praten tijdens een film een absolute afknapper. Met name de groep 40-49 jaar beleeft de film liever in totale stilte.

Valentijnsdag & film

Of je nu samen op de bank kruipt of gezellig naar de bioscoop gaat: een filmavondje is voor veel koppels hét recept voor een geslaagde date. Dat het kiezen van de juiste film voor velen echt het verschil kan maken tussen een geslaagde en een mislukte valentijnsdate, blijkt uit de bijna 40% die dat beaamt. Maar welke film kiest men dan? Bijna 70% van de Nederlanders kijkt op Valentijnsdag graag samen een nieuwe film en verkiest dit boven een klassieker. En waar het favoriete filmgenre voor een Valentijnsdate voor zowel mannen als vrouwen de romcom is, staat ook een actiefilm vaak op het programma van 14 februari. Door vrouwen zelfs wat meer als eerste keus dan mannen!



Uit het onderzoek blijkt dat veel filmfans thuis een film kijken ook heel romantisch vinden. Misschien omdat er dan wat meer ruimte is voor affectie? Want hoewel Nederlanders een fijne zoenpartij tijdens de film geen probleem vinden, gebeurt dat vooral thuis op de bank (88%). Vooral de 50-plussers houden hun liefdesuitspattingen liever binnenshuis.

Beleef Valentijn met Pathé en Pathé Thuis

Met wie zouden Nederlanders het liefst Valentijnsdag doorbrengen als men mocht kiezen uit filmsterren? Voor veel Nederlanders is het antwoord duidelijk: George Clooney staat met 20% bovenaan de lijst van vele generaties van 29- tot 59-jarigen. Ook Scarlett Johansson (15%) en Jennifer Lopez (13%) zijn populaire keuzes, waarbij Lopez vooral geliefd is onder jongere filmliefhebbers. Dichter bij huis zijn Yolanthe Cabau (12%), Jan Kooijman (11%) en Michiel Huisman (10%) de absolute favoriet, met Huisman als eerste keus bij de iets oudere doelgroep.



Of je nu droomt van een filmdate met een Hollywoodster of gewoon een gezellige avond plant met je eigen geliefde, Pathé en Pathé Thuis hebben de perfecte selectie voor Valentijnsdag. Van romantische komedies, klassiekers tot de nieuwste titels: ontdek het speciale Valentijnsprogramma bij Pathé of geniet thuis van de Valentijnscollectie op Pathé Thuis. Vind de gehele Pathe Thuis Valentijnscollectie hier of geniet van een echte romcom bij Pathé: Bridget Jones: Mad About The Boy of Marked Men.