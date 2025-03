Van binnen stroomt het – een must-watch voor de digitale generatie en jonge ouders

Laatst geüpdatet op maart 25, 2025 by Redactie

Hoe ga je als kind om met onzekerheden of gevoelens die je eerst nog niet had? Verliefdheid, identiteit, nieuwsgierigheid naar intimiteit. Soms raak je erin verdwaald. In de vijfdelige KRO-NCRV documentaireserie Van binnen stroomt het, worden de innerlijke gedachten van vijf kinderen door jonge dansers verbeeld in een magisch decor. De documentaireserie geeft een inkijkje in de spannende wereld van geheimen en gedachten van kinderen. Van binnen stroomt het wordt elke zondag vanaf 30 maart om 19.20 uur uitgezonden bij KRO-NCRV als ZappDoc op NPO 3.



Bekijk HIER de trailer.

Van binnen stroomt het

In elke aflevering wordt een jonge danser in een slaapkamer geïntroduceerd. De danser geeft vorm aan het verhaal van een kind dat ons vertelt over persoonlijke gevoelens en ervaringen, ontdekkingen, twijfels, schaamte, eenzaamheid en verlangens. Het zijn geen normale slaapkamers. Muren kunnen bewegen, spiegels zijn magisch, en dromen komen tot leven. Door deze vorm worden documentaire en dans met elkaar verweven. De KRO-NCRV- documentaireserie Van binnen stroomt het werd onlangs bekroond met een Cinekid Leeuw voor de meest originele jeugdserie.

Zondag 30 maart – Naomi

Naomi twijfelt over haar seksuele identiteit. Social media geven haar het gevoel dat ze móét kiezen. Ze besluit dat ze lesbisch is, maar is dat echt zo? Ze wil ontsnappen aan de drang om een label te moeten hebben.

Zondag 6 april – Luna

Luna is nieuwsgierig naar intimiteit en vindt dit spannend. Hoe weet je of je daar klaar voor bent? Misschien wil ze eerst haar eigen lichaam ontdekken. Is ze de enige die hierover nadenkt?

Zondag 13 april – Meis

Op school voelt Meis zich eenzaam, maar thuis wordt ze Reaper, haar sterke online alter ego. Reaper is alles wat Meis niet is en vindt zelfs liefde online.

Zondag 20 april – Jack

Jack heeft er nooit echt bij stilgestaan of hij een meisje of een jongen is. Met het begin van de puberteit verandert dat. Hij voelt zich namelijk geen meisje, hoe hard hij het ook probeert.

Zondag 27 april – Noah

Noah is gelovig en merkt dat hij het gek vindt als hij jongens van zijn leeftijd over masturbatie hoort praten. Is het eigenlijk wel normaal? En zou God het accepteren?



De serie Van binnen stroomt het is geregisseerd door Natalie Bruijns en geproduceerd door Witfilm in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van NPO-fonds. Van binnen stroomt het werd onlangs ook bekroond met een Cinekid Leeuw voor de meest originele jeugdserie.



Van binnen stroomt het wordt elke zondag vanaf 30 maart om 19.20 uur uitgezonden bij KRO-NCRV als ZappDoc op NPO 3.