Van bodem tot bord: de Nationale Aardappelrooidag leert je alle ins en outs over de pieper

Op zaterdag 2 september vindt de derde editie van de Nationale Aardappelrooidag plaats. Trotse boeren stellen hierbij hun akkers open voor jong en oud om aardappels te komen rooien. Boerenbedrijven door het hele land organiseren leuke en leerzame activiteiten om bezoekers alles bij te brengen over het duurzame groei- en rooiproces en om zelf een tasje aardappels te rooien voor thuis. Vanwege het grote succes van afgelopen jaar is het aantal deelnemende telers ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. De dag belooft een leerzaam en gezellig programma voor het hele gezin.

Akkers open voor jong en oud: leren wat er om de hoek groeit

58% van de Nederlanders let soms of nooit op waar de groente of fruit die zij kopen geproduceerd is, en of het dus van ver weg of dichtbij komt. Dit blijkt uit het jaarlijkse Pieperonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie. Dit jaar is het thema daarom “eten om de hoek”. Veel mensen rijden dagelijks onwetend wat er groeit en bloeit langs de aardappelakkers. Het is tijd om te leren wat zich daar allemaal afspeelt. Dit terwijl in Nederland vorig jaar 3,6 miljard kilogram consumptieaardappelen van het land is gekomen (bron: CBS).

Aandacht voor voedselverspilling en milieu

Er komt aardig wat vakmanschap kijken bij het telen van aardappels; van de pootaardappel die de teler in de grond stopt tot de consumptieaardappelen die eruit worden gehaald. Ook is het nog niet bij iedereen bekend dat de aardappelteelt bijzonder duurzaam is. Aardappels hebben een relatief lage impact op klimaatverandering, landgebruik en energiegebruik. Zo geeft de Nationale Aardappelrooidag ook een bijzonder duurzaam kijkje achter de schermen, met onder meer aandacht voor voedselverspilling en een beter milieu.

Speurtocht naar de grootste aardappel van het jaar

Naast de ‘Tour de boer’, waarbij men de akker op gaat met de boer, worden er op de boerderij ook andere aardappel-activiteiten georganiseerd, zoals een wedstrijd voor de Grootste Pieper Bokaal, een springkussen en kinderhoek, rondleiding op de boerderij en frietjes bakken. Afgelopen jaar werd er op de Aardappelrooidag door bezoekers in totaal ruim 3000 kilo aardappels gerooid, en soms zitten daar bijzondere exemplaren tussen. Deelnemers worden dit jaar daarom ook uitgedaagd om op zoek te gaan naar de allergrootste aardappel van het jaar. Aan het eind van deze editie van de Nationale Aardappelrooidag wordt officieel de grootste aardappel verkozen, en wordt de winnaar bekroond als Grootste Aardappel Speurneus.

Praktische informatie

De Nationale Aardappelrooidag is van 10:00 of 11:00 tot 16:00 te bezoeken. Let op: de exacte tijden en activiteiten verschillen per boerderij. Toegang en aardappels rooien zijn gratis en er zijn boerderijen in Nieuw-Vennep (NH), Zwartewaal (ZH), Kuitaart (ZH), Wintelre (NB), Zeewolde (FL), Emmeloord (FL), Spijk (GR), Giethoorn (OV) en Montfort (LI).



Bekijk alle locaties en meer informatie op aardappels.nl/rooidag