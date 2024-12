Van Brat Summer tot Man in Finance – dit was het jaar 2024 op TikTok

Laatst geüpdatet op december 9, 2024 by Redactie

In 2024 waren we niet alleen mindful maar ook Demure, terwijl we volop genoten van onze Brat Summer. We gingen massaal op zoek naar een Man in Finance, hadden een obsessie met het eten van een hele komkommer en supporten lokale bedrijven die ons verrasten met producten als de sushi sandwich (Rolling Sushi) en de Dubai Chocolate bar (Bakkerij de Bontekoe). En al die ervaringen deelden we natuurlijk massaal op online platforms als TikTok.



In 2024 maakten ruim 6 miljoen Nederlanders deel uit van een wereldwijde community van een miljard mensen. Een plek waar ideeën ontstonden, passies werden gedeeld en veranderingen begonnen. Van recordbrekende artiesten tot vernieuwende recepten en bloeiende bedrijven: leren, lachen en verbinden stonden centraal.



Laten we de meest memorabele trends, makers en momenten van het jaar bekijken die uitgroeiden tot echte bewegingen.

Thriving’ op TikTok

Top 5 video’s met de meeste engagement

@dycederottweiler

@tianortonx

@moesjulian

@pablocordon_1

@sophieverw

Selectie van de meest bekeken video’s

My dog embarrased me in public (@sunny_emilio)

This wine glass turned into this color (@scottsreality)

Infinite Tic-Tac-Toe against my girlfriend (@mumppaofficial)

This hairstyle is called trust the proces (@ayeseacun)

All the 5 new colors in real life. Nothing can beat pink if you ask me (@annanooshin)

Top 5 meest genoemde hashtag in 2024

#Funny

#relatable

#POV

#Liampayne

#Love

Memes die hebben geleid tot beweging

Gen Z Marketing script

De Engelse TikTok-creator Frannie bedacht ‘when you ask your Gen-Z daughter to write the marketing script’ als een parodie op generatieverschillen. Het concept groeide uit tot een virale trend, waarbij bedrijven hun eigen draai gaven aan video’s met termen als ‘demure’, ‘besties’ en ‘no cap’. Ook in Nederland sprongen merken zoals Albert Heijn, HEMA en Amsterdam UMC hierop in, met woorden als ‘slay’, ‘fam’ en ‘vibe check’ om jongeren te bereiken. De trend zorgde voor meer zichtbaarheid, interactie en volgers, en laat zien hoe TikTok een krachtig middel is voor groei en creativiteit in de digitale wereld.

Brat Girl Summer

Afgelopen zomer werd Brat Girl Summer hét begrip op TikTok, geïnspireerd door Charli XCX en haar nummer Apple. De beweging draaide om een zorgeloze levensstijl met een rebelse Y2K-twist, denk aan oversized zonnebrillen, kleurrijke crop tops en sassy captions. Wat begon als een muzikale knipoog groeide uit tot een cultureel fenomeen, met #bratsummer (163,4K posts) als springplank voor onbekende creators en kleine merken. Zelfs de politiek raakte betrokken: Kamala Harris werd tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2024 omarmd als “brat icon,” waardoor ze toegankelijker werd voor Gen Z.

Man in Finance of Laura?

Het liedje Man in Finance is in 2024 niet meer weg te denken van TikTok. Het ontstond toen creator Girl on Couch een tekst zonder muziek zong en haar volgers vroeg hier een deuntje van te maken. Het nummer, over een ideale man van 6’5″ met blauwe ogen, werd dankzij de humor en herkenbaarheid een virale hit. Met een techno-beat werd het zelfs op feesten gedraaid, wat leidde tot 61.600 posts.



In Nederland ging Laura van TikTok-comedian Davine Perik viral. Wat als grap begon, groeide uit tot een populair nummer met bijna 8.000 Nederlandse posts. Beide voorbeelden tonen hoe TikTok nieuwe muziekbewegingen creëert en wereldwijd verspreidt.

Mindful en Demure

Wat na Brat Girl Summer kwam, en daarbij ook gelijk een tegenhanger ervan is, was een Demure fall. Een term die op TikTok in 2024 opkwam als onderdeel van de Herfst ‘aestatic’, waarbij het seizoen wordt gepresenteerd met een zachtaardigheid en verfijnde flair. Het idee achter ‘Demure fall’ draait om de bescheidenheid en rust die het herfstseizoen met zich meebrengt, vaak gepaard met beelden van herfstbladeren, warme truien en een kalme sfeer. De Demure fall-trend is geïnspireerd op de Very Demure trend van Jools Lebron, die viral ging door haar video’s waarin ze humoristisch bescheidenheid en mindfulness in dagelijkse handelingen demonstreerde. Het resulteerde in dat iedereen in de community de zin ‘Very Demure, Very mindful’ gebruikte, van onbekende accounts tot bekende creators/accounts op TikTok.

Woman in Male Fields

De TikTok-trend #womaninmalefields (223K posts) biedt vrouwen een humoristisch platform om toxisch gedrag, vaak geassocieerd met mannen, te parodiëren. In video’s nemen vrouwen “slechte” gewoonten aan, zoals subtiele manipulatie of het omdraaien van genderrollen in daten. De trend, geïnspireerd door eerdere bewegingen rond machtsdynamieken in werkvelden, maakt complexe onderwerpen zoals genderongelijkheid toegankelijk en vergroot de bewustwording hierover.