Van de relaxer tot haastige happer: Alpro introduceert vijf typische ontbijtkarakters

“Zeg me wat je eet, dan zeg ik je wie je bent”, zei de Franse culinaire schrijver Brillat-Savarin in 1825. En daar heeft hij anno 2024 nog steeds gelijk in. Want wat en hoe je eet, zegt veel over iemands persoonlijkheid. Ieder karaktertype heeft eigen routines om de dag goed te starten. En wij Nederlanders zijn nogal gek op ons ontbijt. Bijna drie op de tien vinden dat zelfs de belangrijkste maaltijd van de dag. Van een boterham, tot een bakje (plantaardige variatie op) yoghurt, rustig aan tafel of rushy onderweg. We eten ons ontbijt allemaal op onze eigen manier. Alpro, expert op het gebied van lekkere en plantaardige voeding, trapt het jaar af met hun nieuwe campagne “Jouw Karakter, Jouw Ontbijt”, waarmee ze ieders unieke manier van ontbijten omarmen. En bieden ze (ontbijt)inspiratie van plantbased chef en vroege vogel Lenna Omrani om je dag goed mee te beginnen.

Verschillende gewoontes, verschillende ontbijtjes

In een land waar traditioneel de boterham met kaas of hagelslag de boventoon voert, blijkt uit onderzoek dat veel mensen er inmiddels ook andere ontbijtgewoontes en voorkeuren op na houden. Bijna drie op de tien zien het ontbijt als de meest belangrijke maaltijd van de dag. Ruim de helft van de ontbijtende Nederlanders (52%) varieert er gedurende de week op los. Yoghurt of kwark met toppings (31%) zijn na de boterhammen en crackers het populairst. Havermout (12%) staat ook in de top vijf van de populairste soorten ontbijt en 4% eet overnight oats als ontbijt. Een op de negen (12%) vindt het (heel) belangrijk dat het ontbijt geen dierlijke producten bevat. Ook onze routines in de ochtend verschillen behoorlijk. Waar 7 op de 10 regelmatig meer de tijd nemen voor het ontbijt, vindt bijna 1 op de 2 het ook lekker om geregeld te blijven snoozen. Daarnaast verkiezen 4 op de 10 mensen liever fashion over food en zijn langer bezig met het kiezen van de outfit dan wat er op het bord ligt.

Welke van de ontbijtkarakters ben jij?

“We omarmen ieders manier van ontbijten, omdat we geloven dat er geen juiste manier is om de dag te beginnen, alleen jouw manier”, aldus Alpro. Of je nu houdt van een bakje Mild & Creamy Zonder Suikers met fruit of een havercappu gemaakt met Barista Haver. De plantbased pionier biedt jou alle mogelijkheden om je ontbijt naar eigen smaak en voorkeuren te personaliseren. Maar wist je dat jouw ontbijtkeuzes niet alleen je smaakpapillen verwennen of aan je eetbehoeften voldoen, maar ook iets onthullen over jouw unieke karakter? Alpro onthult de typische ontbijtkarakters in hun nieuwe campagne Jouw Karakter, Jouw Ontbijt. Van de Haastige Happer tot de Familie Maestro en de Relaxer tot de Dorstige druktemaker.



De haastige happer #snoozer- Ben jij het type dat liever lang blijft snoozen en vervolgens snel de keuken in duikt, iets uit de koelkast pakt en de deur uit rent? De extra minuten in bed zijn kostbaarder dan geneuzel in de keuken. Ontbijt moet voor jou snel, simpel en makkelijk klaar te maken zijn, zodat je daarna de wereld kan veroveren!



De relaxer #ontbijtinbed – Ontbijt in bed moet elke dag kunnen, toch? Jij bent een ware ontspanningskoning(in). Je houdt van de luxe van een rustige start, omringd door kussens en dekens. Ontbijt is voor jou een moment van pure zen, waarin je jezelf oplaadt voor de dag die voor je ligt. Je bent waarschijnlijk creatief, geniet van me-time en begint de dag op jouw eigen tempo, met een ontbijt dat voelt als een knuffel van binnenuit.



De vroege vogel – De dag vroeg starten met een voedzaam ontbijt. Dat is de vroege vogel. Wellicht heb je al een workout of yoga achter de rug en begin je de dag energiek en gefocust. Ontbijt is voor jou een bewuste keuze te midden van je werkverplichtingen. Je bent waarschijnlijk georganiseerd, hebt een positieve mindset en streeft naar een gebalanceerde levensstijl.



De familie maestro – Het is elke ochtend weer spitsuur in jouw huis voordat iedereen de deur uit gaat. Als familie maestro heb je het talent om iedereen tevreden te stellen met een scala aan ontbijtopties voor het hele gezin. Ontbijt is voor jou een sociale gebeurtenis, waarin je de familie graag bij elkaar brengt. Je bent waarschijnlijk zorgzaam, liefdevol en geniet van de gezelligheid van een heerlijk moment met dierbaren.



De dorstige druktemaker #koffieNU – Kletsen? Eerst koffie. Voor degenen die het gevoel hebben niet te kunnen functioneren zonder hun kopje koffie, ben je de dorstige druktemaker. Je begint de dag met een bakkie pleur. Ontbijt is voor jou dan ook een bijzaak. Je bent waarschijnlijk dynamisch, altijd in beweging en hebt een talent om zelfs de drukste dagen met een glimlach te doorstaan, zolang er maar koffie in de buurt is.

Inspiratie van Lenna Omrani

Je dagelijkse ontbijtje aanpassen, is niet altijd even makkelijk. Zéker als het een jarenlange routine is. Daarom deelt Alpro – naast de karakters – ook een flinke portie inspiratie, met heerlijke recepten van plantbased chef Lenna Omrani. Van een makkelijk recept voor een snelle start of een lazy Sunday, met de teff pap met cacao en sinaasappel of de glutenvrije pannenkoeken met gebakken appel en walnoten, zit je wel goed. “Ik ben zelf echt het vroege vogel type. Ik ga vroeg mijn bed uit, ga al sporten voor het ontbijt en daarna neem ik de tijd om een heerlijk ontbijt klaar te maken. Het liefst met een matcha met Alpro Barista Kokosnoot erbij”, aldus Lenna.

Speculaas chiapudding

Ingrediënten (voor 2 personen)

• 5 el chiazaad

• 150 ml Alpro Amandeldrink no sugars • 150 gr Alpro Mild & Creamy no sugars • 1 banaan

• 0.5 tl vanille-extract

• 2 (vegan) speculaasjes

• 0.5 tl kaneel

• 2 handjes bramen (uit de vriezer)

• 2 el gedroogde cranberries

Benodigdheden

Weckpot Kom Groot mes

Bereiding

1. Prak de banaan en meng het met het chiazaad en de amandeldrink. 2. Schep het mengsel in een goed af te sluiten bakje of weckpot.

3. Laat het voor een nachtje of voor minimaal 3 uur in de koelkast staan.

4. Kruimel de volgende ochtend 2 speculaaskoekjes in een glas. Verdeel daar de chiapudding overheen.

5. Voeg bovenop de chiapudding laag de Alpro Mild & Creamy toe.

6. Maak het af met kaneel, bramen en cranberries. Voeg indien gewenst extra speculaas toe.

Kurkuma drink met kaneel

Ingrediënten (voor 2 personen)

• 400 ml Alpro Barista Kokosnoot of Soja

• Verse kurkuma, 1 centimeter, geschild en fijngehakt • Verse gember, 2 centimeter, geschild en fijngehakt • 1 tl gemalen kurkuma

• 1 tl gemalen kaneel

• Mespuntje kardemompoeder

• Zwarte peper, klein snufje

• Agave siroop, naar smaak

Bereiding

1. Verwarm de Barista kokos of soja in een steelpan op laag vuur. Zorg ervoor dat de drink niet kookt, maar goed verwarmd is.

2. Voeg de fijngehakte verse kurkuma en gember toe. Roer goed om de smaken vrij te geven.

3. Voeg het kurkumapoeder, kaneelpoeder, kardemompoeder en een snufje gemalen zwarte peper toe. Roer goed om de kruiden gelijkmatig te verdelen.

4. Voeg agavesiroop toe naar smaak en roer tot alles goed gemengd is.

5. Laat het mengsel enkele minuten op laag vuur verwarmen, terwijl je af en toe roert. Zorg ervoor dat het niet kookt.

6. Giet de kurkuma latte door een fijne zeef of een theedoek om de stukjes verse kurkuma en gember te verwijderen en een gladde textuur te krijgen.

7. Giet daarna de kurkuma latte in mokken en serveer meteen. Voeg eventueel nog een snufje kaneel toe voor bovenop.

Benodigdheden

Steelpannetje Mokken

Teff pap met cacao en sinaasappel

Ingrediënten (voor 2 personen)

• 80 g teff granenmix

• 350 ml Alpro Sojadrink no sugars • 2 el cacaopoeder

• 1 tl kaneel

• 1 el ahornsiroop, optioneel

• 1 sinaasappel, rasp en sap

Toppings:

• 1 sinaasappel, in stukjes • Pecannoten

• Verse vijgen

Benodigdheden

Kookpannetje

Bereiding

1. Doe de teff granenmix, sojadrink, cacaopoeder, kaneel, ahornsiroop, sinaasappelrasp en sinaasappelsap in een steelpannetje. Verwarm op middelhoog vuur, roer alles goed door

elkaar en verwarm de teff pap in 4-5 minuten.

2. Giet de chocolade-teff pap in een schaaltje en garneer met stukjes sinaasappel, vijg en pecannoten. Serveer meteen of neem het mee als ontbijt on the go!

Glutenvrije pannenkoeken met gebakken appel en walnoten

Ingrediënten (voor 2 personen)

• 120 g boekweitmeel

• 300 ml Alpro haverdrink no sugars

• 2 tl kokosolie gesmolten

• 1 tl kaneel

• Snufje zout

• 2 el agave siroop (optioneel)

• 1 appel in blokjes

• 1 tl kokosbloesemsuiker

• 2 el pindakaas of andere notenpasta

• 2 handjes walnoten

Benodigdheden

Koekenpan met anti-aanbaklaag Grote kom spatel

Bereiding

1. Mix boekweitmeel (of havermeel), haverdrink, een eetlepel gesmolten kokosolie, kaneel en een snufje zout in een grote kom. Voeg ook de agave siroop toe.

2. Verhit een eetlepel kokosolie of plantaardige margarine in de koekenpan op een middelhoog vuur. Giet het pannenkoekenbeslag rustig in de pan en draai deze rond tot de bodem helemaal bedekt is.

3. Doe een deksel op de pan, verlaag het vuur en bak de pannenkoek ongeveer 3 minuten per kant. Draai de pannenkoek vervolgens om en bak deze nog eens 3 minuten. Herhaal dit tot al het beslag op is. 4. Houd de pannenkoeken warm door de op te stapelen en af te dekken met folie of een ander bord. Maak nu de appel vulling.

5. Verhit nogmaals wat kokosolie in de pan en bak hierin de appel met kokosbloesemsuiker en wat kaneel tot de appel zacht is. Dit duurt ongeveer 3-4 minuten.

6. Hak de walnoten fijn en voeg deze toe aan de appelmix. Roer het goed door elkaar.

7. Tijd om te pannenkoeken te vullen. Besmeer een pannenkoek met pindakaas en verdeel hier de appel- walnoten vulling overheen. Rol de pannenkoek op en aanvallen maar!