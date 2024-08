Van douchegel tot lampen: dit nemen we stiekem mee uit een hotel

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2024 by Redactie

Neem jij ook weleens stiekem wat mee uit een hotel? Een extra douchegel of misschien zelfs slippers voor thuis kunnen vast geen kwaad. En je bent niet de enige! Lampenlicht hield een groot vakantieonderzoek met verrassende, maar ook herkenbare resultaten. Ik ga op vakantie en neem mee (naar huis).

Nederlanders: de grootste hotel-souvenirjagers

Het is een klassieker: je stapt je hotelkamer binnen, ziet die schattige mini-flesjes shampoo en zeep en kunt het niet laten om ze in je koffer te stoppen. Geen zorgen: meer mensen doen het. Maar liefst 41% van de hotelgasten neemt deze kleine flesjes mee naar huis. En Nederlanders? Die staan aan de top: 53% van de ‘verdwenen’ hotelspulletjes is door ons verzameld. Zelfs als we ons achteraf een beetje schuldig voelen, zou bijna de helft het zonder twijfel opnieuw doen.



En ja, een enkeling durfde zelfs een lamp mee te nemen als souvenir. Maar het kan nog gekker! Zo was er iemand die serieus overwoog een Dyson föhn mee te nemen, omdat de borg een stuk goedkoper was dan een nieuwe. Uiteraard niet gedaan… toch?

Kamperen verloopt op rolletjes

Ga je liever op kampeervakantie? Dan ben je vast weleens met je rol toiletpapier over de camping gelopen. De een vindt het geen big deal, terwijl de ander het liever discreet oplost. Ook dat hebben we uitgezocht bij lampenlicht! Rond de 34% verstopt de rol netjes in een tas, 32% draagt ‘m gewoon in de hand en 14% klemt het wc-papier strategisch onder de arm. Nederlanders? Eén derde van de Nederlanders toont het met trots, want waarom verbergen wat je toch nodig hebt?



En een beetje verlichting op de camping mag natuurlijk ook niet ontbreken. Vooral oplaadbare tafellampen zijn een hit: wel 19% van de kampeerders neemt deze mee.

Veilig op vakantie

Je wil natuurlijk wel veilig op reis gaan! Het vakantieseizoen is ook het moment waarop inbrekers hun slag slaan. Bijna de helft van de vakantiegangers laat de lichten simpelweg uit wanneer ze op reis gaan, terwijl 42% vertrouwt op slimme timers om te doen alsof er iemand thuis is. Voor veel Nederlanders is het schoonmaken voor vertrek een must: maar liefst 83% zorgt ervoor dat hun huis glimt voordat ze op vakantie gaan.

Laat je schoonouders maar thuis

Wie je meeneemt op vakantie kan je avontuur maken of breken. Ons onderzoek toont aan dat schoonouders in 24% van de gevallen de oorzaak zijn van vakantie-ellende, vooral tijdens het kamperen. En als je denkt dat jij het wel kan, kijk uit: 38% van de vakantiegangers struikelt over verschillende verwachtingen met schoonouders, wat vaak leidt tot conflicten.