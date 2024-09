Van droom naar realiteit in ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’

Laatst geüpdatet op september 10, 2024 by Redactie

Van een opknapper van dertigduizend euro tot een compleet huis van negentigduizend euro. In het nieuwe programma ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ blijkt dat de droom om in het buitenland te wonen geen fortuin hoeft te kosten. Presentator Leonie ter Braak neemt woningzoekenden mee op een onvergetelijke roadtrip naar hun droomlanden in Europa. Samen met de deelnemers bezichtigt zij drie betaalbare huizen die voor een bedrag van maximaal honderdduizend euro volledig bewoonbaar gemaakt kunnen worden. ‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ is vanaf maandag 16 september om 20.30 uur wekelijks te zien bij RTL 4.

Naast de zoektocht naar een woning onder een ton volgt het programma Nederlandse kopers die al een woning in het buitenland hebben aangeschaft en deze nu eigenhandig opknappen. Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en welke successen mogen gevierd worden tijdens de renovatie van hun droomhuis? Ook reist Leonie in elke aflevering naar verschillende landen om de avonturiers te bezoeken die langer geleden een woning onder de 100.000 euro hebben gekocht en een leven onder de zon hebben opgebouwd. Hoe bevalt het hen op hun droomlocatie?



‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ gaat niet alleen over vastgoed. Het gaat ook over het realiseren van dromen, het vinden van nieuwe avonturen en het programma laat zien dat een leven onder de zon in Europa, zelfs met een bescheiden budget, binnen handbereik ligt. Of je nu serieus overweegt om te verhuizen, op zoek bent naar een nieuw avontuur óf gewoon droomt van verandering.



‘Wonen Onder De Zon Voor Minder Dan Een Ton’ wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf maandag 16 september om 20.30 uur acht weken lang wekelijks te zien bij RTL 4.



© William Rutten