Laatst geüpdatet op juni 5, 2025 by Redactie

Stap in de wereld van Van Goghs meesterwerken en maak deel uit van zijn kleurrijke wereld. Ontdek de iconische Nederlandse kunstenaar op een compleet nieuwe manier: meer dan 200 iconische schilderijen komen tot leven met indrukwekkende projecties, grafische kunstwerken en virtual reality. Ook krijgen bezoekers een uniek kijkje in de wereld van Van Gogh door middel van persoonlijke brieven en korte documentaires over zijn schildertechnieken. Na het overweldigende succes in meer dan 50 steden wereldwijd is Van Gogh: The Immersive Experience vanaf 20 juni voor het eerst te zien in Nederland in de Jaarbeurs Utrecht.



De betoverende wereld van Vincent van Gogh komt tot leven in deze baanbrekende tentoonstelling. Van Gogh: The Immersive Experience combineert kunst, technologie, storytelling en educatieve verdieping om een rijk en veelzijdig perspectief te schetsen van een van Nederlands grootste kunstenaars. Bezoekers worden meegenomen op een visuele reis langs zonnebloemvelden en bloeiende amandelbomen, en dompelen zich onder in een veelzijdige tentoonstelling die Van Goghs nalatenschap op meeslepende én leerzame wijze tot leven brengt. Deze unieke beleving wordt gepresenteerd door Exhibition Hub – internationaal curator, producent en distributeur van grootschalige tentoonstellingen en familie-entertainment, en Fever, hét wereldwijde platform voor live-entertainment en beleving.

Een innovatieve kijk op een meester

Op maar liefst 4000 vierkante meter maken bezoekers een ontdekkingstocht door het leven en werk van Vincent van Gogh. Deze ‘edutainment’-ervaring biedt een frisse blik op Van Goghs fascinerende universum. De tentoonstelling opent met een museumwaardige galerij van reproducties, aangevuld met verdiepende context. Bezoekers krijgen persoonlijke inkijkjes in Van Goghs leven en artistieke ontwikkeling, ondersteund door documentaires over zijn technieken, inspiratiebronnen en persoonlijke brieven. Bezoekers kunnen daarnaast een nagebouwde versie van Van Goghs slaapkamer in Arles betreden – een tastbare inkijk in zijn leefwereld.

Kunst, Storytelling en Technologie in één tentoonstelling

Een blikvanger van Van Gogh: The Immersive Experience is de ‘immersive room’, waar kunst, storytelling en technologie samensmelten. Bezoekers worden omringd door vloeiende scènes vol zelfportretten en werken geïnspireerd door Van Goghs bewondering voor Japanse kunst, die hier op indrukwekkende wijze tot leven worden gebracht via 360° projecties. Ze stappen letterlijk in Van Goghs bekendste werken en ervaren ze op een manier die nooit eerder mogelijk was.



De tentoonstelling biedt ook een bijzondere virtual reality-ervaring: ‘Een dag uit het leven van de kunstenaar’. Deze tien minuten durende multisensorische deep-dive neemt bezoekers mee langs de inspiratie achter enkele van zijn meest geliefde werken, zoals het Caféterras bij nacht en Sterrennacht boven de Rhône. Voor jonge bezoekers is er een ‘Color & Display’-atelier waar zij eigen kunstwerken in Van Gogh-stijl kunnen maken en tentoonstellen – een speelse en inspirerende manier om zelf creatief aan de slag te gaan.



“We zijn ontzettend enthousiast dat we Van Gogh: The Immersive Experience naar Utrecht kunnen halen, een stad met een rijke culturele traditie en de eerste stad in zijn geboorteland. Na het wereldwijde succes zijn we trots dat we deze unieke beleving hier mogen presenteren. We hopen dat we bezoekers een nieuwe manier kunnen bieden om van zijn kunst te genieten én meer over hem te leren. Het is een unieke kans om echt ín de wereld van Vincent van Gogh te stappen”, aldus Hamza El Azhar, CEO van Exhibition Hub.

Bekroonde tentoonstelling

Deze tentoonstelling biedt meer dan alleen een digitale ervaring – het is een interactieve 360° ervaring waarin kunst, educatie en verbeelding samenkomen. Van Gogh: The Immersive Experience is in 2021 al eens onderscheiden en onlangs bekroond tot Beste Immersieve Kunstervaring van 2025 bij de prestigieuze USA TODAY 10 Best Readers’ Choice Awards. Hét bewijs dat Exhibition Hub en Fever onvergetelijke ervaringen creëren. Samen hebben ze al miljoenen bezoekers in extase gebracht en zetten wereldwijd de toon voor immersieve kunsttentoonstellingen.



Tickets zijn vanaf 5 juni verkrijgbaar via VanGoghexpo.com en het Fever-platform.