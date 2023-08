Van het gebaande pad: actieve avonturen in Japan

Laatst geüpdatet op augustus 9, 2023 by Redactie

Ben je al vaker in Japan geweest of wil je tijdens je reis niet dezelfde route nemen als veel van de andere bezoekers? In Japan kun je heel eenvoudig van het gebaande pad gaan en actieve avonturen beleven, waarbij je het land en haar vriendelijke bewoners op een andere manier leert kennen.



Veel toeristen stappen na een bezoek aan Tokyo in de supersnelle kogeltrein richting Kyoto of Osaka. Een fantastische ervaring, maar vanachter de ramen van de trein gaan er grote delen van Japan in een flits voorbij. Terwijl het ook zeker de moeite waard is om in een langzamer tempo te reizen. Zoals tijdens een mooie wandeling of op de fiets!

Lees ook: 5 dingen die je niet wist over Japanse onsen

Ontdek de Nationale Fietsroute

Met de National Cycle Route moedigt Japan actieve reizigers aan om het land per fiets te verkennen. De zes verschillende routes liggen verspreid door het land en geven je de gelegenheid om in je eigen tempo op avontuur te gaan. De routes zijn heel goed aangegeven, maar mocht je het toch voor elkaar krijgen om te verdwalen dan zal de lokale bevolking je altijd vriendelijk verder helpen. De routes zijn zo opgezet dat er onderweg veel te zien en beleven valt. Ook kun je op de langere trajecten – de Pacific Cycling Road is maar liefst 1487 kilometer – op sommige spoorlijnen op de route je fiets meenemen in de trein, om zo de twee vervoersmiddelen af te wisselen.

De Shimanami Kaido fietsroute

Eén van de nationale fietsroutes is de Shimanami Kaido. Deze route tussen Onomichi en Imabari is 70 kilometer lang en het eerste fietspad in Japan waarbij je een zeestraat oversteekt. Fietsers van over de hele wereld komen hierop af om te genieten van het prachtige landschap en het uitzicht over de vele eilanden in de Japanse Binnenzee. Tijdens de fietstocht kom je ook over een aantal van deze kleine eilandjes, die met bruggen met elkaar verbonden zijn.

Kajakken langs de kliffen bij Choshi

De zomer is het ideale seizoen om de Japanse kust te verkennen en leuke buitenactiviteiten te ondernemen. Vanaf Tokio reis je in een kleine twee uur per trein naar Choshi, een stad aan zee. Hier vind je de Byobugaura-kliffen, die ook wel bekend staan als “Dover van het Oosten” vanwege de gelijkenis met de krijtrotsen aan het Kanaal. De Byobugaura-kust strekt zich uit over 10 kilometer en de ideale manier om dit geologische wonder te bekijken is vanaf het water in een kajak. Met een tour van Choshi Kayaks heb je een heerlijk avontuur op zee en uitzicht op een schilderachtig stukje Japan. Geschikt voor jong en oud!

Wandelen op eiland Shikoku

Het relatief onontdekte eiland Shikoku is misschien wel Japans best bewaarde geheim. Hier vind je alles wat het land te bieden heeft: een rijke geschiedenis, traditie, prachtige landschappen, strand, bergen en veel cultuur. Wandelaars kunnen hier hun geluk op. De Shikoku-bedevaart is een 1200 kilometer lange pelgrimstocht langs 88 Boeddhistische tempels. Maar wie echt de natuur in wil, kiest voor de Shikoku Nature Trail. Deze heeft een totale lengte van 1545.6km, onderverdeeld in kleine etappes. Zo kun je een stuk lopen langs de zeekliffen in het zuiden, maar ook door de bergen, over bruggen en langs diepe kloven.

Lees ook: Kersenbloesem; Een gids voor de meest geliefde bloem van Japan

Roeien in de vulkanische Takachiho kloof

Op het zuidelijke eiland Kyushu vind je maar liefst negen actieve vulkanen. De bekendste is de Aso, een van de grootste vulkanen ter wereld met een indrukwekkend brede krater. In het Aso-Kuju National Park kun je schitterende wandelingen maken, langs vulkanische gevormde rotswanden in bijzondere kleuren. Een stukje ten zuiden van het natuurpark is de Takachiho kloof, die is gevormd door de Gokase rivier, die de Aso lava heeft uitgehold. Met een roeibootje kun je langs de steile kliffen en de 17 meter hoge Minainotaki watervallen gaan. De nevel van het vallende water zorgt voor regenbogen die een magisch tintje geven aan het toch al adembenemende uitzicht.

©JNTO