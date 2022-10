Van Ierland naar de VS en terug naar West-Europa: Halloween gebruiken

Wanneer spookachtige figuren door de straten zwerven en pompoengezichten bij kaarslicht grijnzen naar voorbijgangers, is dit een onmiskenbaar teken van een eigenzinnig en populair festival: Halloween. Vooral in de VS, Engeland en Ierland, maar steeds vaker ook in andere West-Europese landen, fascineert Halloween jong en oud. We zetten hier de griezelige Halloween gebruiken op een rij en hoe verschillend ze worden gevierd.

Dank de Kelten

Halloween is ontstaan ​​op de Britse eilanden. Om precies te zijn, bij de Ierse Kelten. Zelfs in voorchristelijke tijden vierde deze etnische groep op 31 oktober een van hun grootste festivals, het Samhain-festival. Enerzijds markeerde het het einde van de zomer en had het dus de betekenis van een “oogstfeest”. Aan de andere kant geloofden de Ierse Kelten dat de poorten naar de onderwereld op deze avond open stonden. Wat is er die nacht echt gebeurd? Daarover verschillen de meningen: sommigen zeggen dat mensen vuren aanstaken en zich verkleedden in enge vermommingen om boze geesten af ​​te weren. Anderen zeggen dat de overleden familieleden die avond werden verwelkomd met snoep en lichtjes. Hoe het ook echt in het verre verleden was, het werd aan het begin van de 20e eeuw opgepikt en met Ierse immigranten naar de Verenigde Staten vervoerd.

All Hallows Eve wordt Halloween

Allerheiligen is al sinds de negende eeuw een religieuze feestdag. Op 1 november herdenken christenen over de hele wereld de overleden heiligen. Dit is ook het geval in Engeland, waar de dag zelf “All Hallows” wordt genoemd en de vooravond “All Hallows Eve”. Na verloop van tijd werd het “Halloween”.

De legende van Jack O’ Lantern

Volgens de legende dankt Halloween de uitgeholde en verlichte pompoen aan een beruchte dronkaard en schurk genaamd Jack Oldfield. De Ierse hoefsmid zou tijdens zijn leven verschillende keren de duivel te slim af zijn geweest, zodat hij na zijn dood noch tot de hemel noch tot de hel werd toegelaten. De duivel kreeg echter medelijden met hem en gaf Jack een brok gloeiende kolen zodat zijn verloren ziel niet in totale duisternis hoefde rond te dwalen. Jack deed de houtskool in een raap, die hij als lantaarn gebruikt sinds zijn ziel elk jaar aan de vooravond van Allerheiligen door de nacht zwierf. In de VS werd de raap vervangen door de pompoen, die daar wijdverbreid is. Zijn naam “Jack O’Lantern” doet denken aan de legende.

VS: Halloween betekent feest!

Halloween is een must in de VS. Weken voor 31 oktober worden de huizen versierd en worden vrienden uitgenodigd voor het grote feest. Parades, feesten, kostuumwedstrijden en dergelijke horen net zo goed bij Halloween in de VS als een kerstboom bij Kerstmis. Op de dag zelf paraderen massa’s kinderen in vermomming door de straten, luiden de bel op de huizen en eisen snoep met de slogan “trick or treat”. De verplichte pompoen ontbreekt nergens. De havenstad Salem bij Boston wordt beschouwd als de “Halloween-hoofdstad” van de VS. Het was hier in 1692 dat negentien jonge mannen en vrouwen werden beschuldigd van hekserij en werden geëxecuteerd – een gruwelijk verhaal dat werd gebruikt om Halloween te promoten.

Ierland: Halloween en zijn geboorteplaats

Ierland viert traditioneel met versieringen, pompoenen en alles wat daarbij hoort. Ook op het eiland paraderen gekostumeerde kinderen rond de huizen en vragen om snoep. Volgens de traditie worden er vreugdevuren aangestoken, en zijn er zowel kleine als grote feesten en festivals.

Een zaak van het hart: Engeland laat het los

De Engelsen vieren Halloween meer privé en in kleinere kringen. Terwijl de kinderen zich verkleden en hun processie door de straten beginnen, missen de volwassenen op de avond van 31 oktober een gunstige traditie niet. “Nut-Crack-Night”, dat veel Engelsen Halloween noemen. Hiervoor worden twee noten gelabeld met de namen van de geliefden en naast elkaar in het vuur geplaatst. Als beide noten met een luide knal ontploffen, is het koppel voor elkaar gemaakt. Singles kunnen noten labelen met verschillende namen. Grote liefde wacht waar het het hardst knalt.