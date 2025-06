Van klapstoeltje tot glamping: zo kampeert Nederland het liefst

Laatst geüpdatet op juni 17, 2025 by Redactie

Ruim een derde van de Nederlanders is in de afgelopen drie jaar op kampeervakantie geweest. Dat doen we opvallend vaak dichtbij huis, met vertrouwde producten in de kofferbak, vaste routines op de camping én een groeiende behoefte aan comfort. Kampeervakantieaanbieder Vacansoleil deed via PanelWizard representatief onderzoek naar het gedrag, de voorkeuren en gewoontes van Nederlandse kampeerders – en presenteert daarbij twaalf opvallende kampeertypes.



Met ruim 55 jaar ervaring als vakantiespecialist en een aanbod van ruim 1.000 campings in Europa heeft Vacansoleil – Europees marktleider in kamperen – dit jaar de specifieke behoeften van Nederlandse kampeerders in kaart gebracht. Zo is kamperen bij Nederlanders al vele jaren ongekend populair. Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar kampeerden het vaakst in de laatste drie jaar. Verder blijkt uit het onderzoek dat ruim driekwart van de Nederlanders het liefst met hun partner kampeert. Bij de keuze van een bestemming staan voor bijna de helft een mooie natuurlijke omgeving en/of een goede prijs-kwaliteitverhouding meestal hoog op het verlanglijstje. Zo kiest meer dan één op de drie kampeerders voor een plek aan het water. Voor 20 % van de vakantiegangers staat een kindvriendelijke omgeving in de top 5 van de meest belangrijk dingen en scoort de aanwezigheid van een zwembad of aquapark vooral hoog bij gezinnen (28%).

Eigen land favoriet – met pindakaas en klapstoeltje

Uit het onderzoek blijkt dat kamperen in eigen land boven alles gaat en Nederland nog altijd veruit de meest populairste kampeerbestemming (43%) is, vooral onder niet-werkenden. Frankrijk (36 %) en Duitsland (20 %) volgen als favoriete buitenlandse bestemmingen. Toch nemen we op vakantie graag ons eigen stukje Nederland mee: 43 % stopt pindakaas, hagelslag en koffie in de kofferbak en de afwas wordt door 46 % bij voorkeur gedaan met de afwasborstel van thuis. Ruim een kwart van de kampeerders zit graag op een klapstoeltje voor de tent of caravan om de medekampeerders te observeren.

Behoefte aan comfort groeit

Comfort speelt een steeds grotere rol. Zo geeft 48 % van de kampeerders aan prijs te stellen op privé-sanitair en neemt één op de drie voor de zekerheid eigen toiletpapier mee. Glamping – kamperen met luxe voorzieningen, zoals een safari tent, lodge tent of tree house – wint terrein, met name onder gezinnen met tieners. Toch blijft de klassieke tent onverminderd populair bij jongeren (34 %) en is de caravan veruit favoriet bij 60-plussers (38 %). Vacansoleil speelt in op deze uiteenlopende behoeften met haar uitgebreide aanbod van verschillende accommodaties, zoals plaatsen voor caravans, campers en tenten en luxe accommodaties, zoals lodge tenten en stacaravans. Bovendien hebben veel van haar campings een waterpark.

Twaalf typen Nederlandse kampeerders

Vacansoleil identificeert twaalf typen kampeerders. “Wat opvalt, is hoe divers de Nederlandse kampeerder eigenlijk is. Er zijn mensen die al jaren dezelfde plek aandoen, maar ook groepen die hun campingkeuze laten afhangen van de lokale keuken of outdoor-activiteiten”, vertelt Nicolas Beaurain, CEO van Maeva en Vacansoleil.



● De Cultuursnuiver (25%) – Combineert kamperen met uitstapjes naar dorpjes, markten, musea en de lokale keuken.

● De Avonturier (16%) – Staat niet stil: wandelen, fietsen, raften, klimmen – en elke nacht een andere plek.

● De Relaxzoeker (15%) – Boek, hangmat, slippers. Komt voor rust en doet het liefst zo weinig mogelijk.

● De Routinekampeerder (9%) – Altijd goed voorbereid, vaste kampeerlocatie, vaste plek, alles volgens plan.

● De Gangmaker (8%) – Houdt van gezelligheid, barbecueën en lange avonden met vrienden of buren op de kampeerlocatie.

● De Glampingprins(es) (7%) – Gaat voor sfeer, stijlvol comfort en een goed glas wijn in een design lodge tent.

● De Natuurpurist (5%) – Zo basic mogelijk: slapen onder de sterren, stilte, natuur en een kampvuur.

● Het XXL Gezin (4%) – Spelen, schaterlachen, bolderkarren vol speelgoed en een voorraad pastasaus voor een week.

● De Huisdierkampeerder (4%) – Hond mee, speciale uitlaatroute gecheckt, alles draait om het beestje.

● De Eerste-Keer Kampeerder (3%) – Lenen, proberen, ontdekken en soms een beetje klungelen – alles is nieuw.

● De Nachtbraker (2%) – Tot laat bij het kampvuur of de campingbar; uitslapen verplicht.

● De Digitale Nomade (1%) – Werkt remote, zoekt schaduw, goed internet en een rustige plek voor Zoom-calls.



Hoewel het meestal vooral gezellig is op de camping, ontstaan er soms kleine irritaties tussen de verschillende typen kampeerders. Opvallend is dat vaak ‘tegenovergestelde’ typen elkaar noemen. Zo kan De Routinekampeerder zich ergeren aan De Nachtbraker (48%) – dit gevoel is geheel wederzijds (19%). Ook De Huisdierkampeerder en Het XXL Gezin zijn niet altijd elkaars beste vrienden; 22% van De XXL Gezinnen en 52% van De Huisdierkampeerders irriteren zich weleens aan elkaar. De Glampingprinses irriteert zich af en toe aan De Natuurpurist (11%), wat andersom 21% is. Opmerkelijk is dat de Eerste-Keer kampeerder aangeeft zich aan niemand te irriteren op de camping (43%).

Herkenbaar én verrassend

Nederlanders herkennen hun landgenoten moeiteloos op de camping (76%), maar willen liever niet omringd zijn door veel andere Nederlanders in het buitenland; slechts 25% vindt dat prettig. Toch worden er volop contacten gelegd: 40% heeft weleens een waardevolle vriendschap gesloten op de camping. We weten ons goed te vermaken en hebben dan ook massaal (83%) minder behoefte aan schermtijd dan thuis.

Veilig en vertrouwd

“Kamperen is en blijft voor Nederlanders een geliefde manier van vakantie vieren – juist omdat het vertrouwd voelt en tegelijk alle vrijheid biedt”, aldus Beaurain. “Bij Vacansoleil zien we hoe belangrijk herkenning, comfort én beleving zijn voor onze gasten. Of je nu met het gezin in een luxe glampingtent verblijft of liever op een rustige staanplaats aan het water staat: wij zorgen voor die vertrouwde kampeersfeer, met de kwaliteit en service die mensen van ons verwachten.”

