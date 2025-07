Van strand tot bergpas: zo zorg jij ervoor dat je banden klaar zijn voor elke vakantie

Laatst geüpdatet op juli 4, 2025 by Redactie

Autobanden lopen langzaam leeg, zelfs als je niet rijdt. Met een verkeerde bandenspanning verbruik je meer brandstof en heb je minder grip op de weg. Daarom is het goed om voor elke vakantie je banden te controleren. Zo rijd je veiliger, zuiniger én goedkoper. Dat bespaarde geld kun je mooi besteden aan iets leukers, zoals een extra ijsje onderweg. Afhankelijk van je vakantiebestemming zijn er daarnaast nog een paar extra dingen om rekening mee te houden. Hieronder lees je waar je op moet letten.

Zon, zand en… zachte banden?

Tijdens een zonvakantie kunnen de temperaturen flink stijgen. En dat heeft direct invloed op je banden. Hitte zorgt ervoor dat de bandenspanning oploopt, waardoor je minder grip hebt op de weg en je band sneller beschadigt. Controleer dus altijd je bandenspanning vóór vertrek, het liefst als de banden nog koud zijn. De juiste spanning vind je in het instructieboekje, op een sticker aan de binnenkant van de autodeur of tankklepje, of op watismijnbandenspanning.nl. De adviesspanning verschilt per bandenmaat. Welke maat jouw banden zijn? Dat staat op de zijkant van de autoband.



Rijd je naar een bestemming met zandwegen of onverhard terrein? Zorg dan voor banden met voldoende profiel en pas je rijstijl aan. Controleer daarnaast de belangrijkste vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof. Dit voorkomt dat de motor oververhit raakt en zorgt ervoor dat je altijd goed zicht hebt, ook als er veel stof of zand op de weg ligt.

Bergop, bergaf: zorg voor voldoende grip

Ga je richting de bergen? Dan is genoeg grip onmisbaar, vooral bij steile afdalingen en scherpe bochten. Controleer daarom de profieldiepte van je banden. Dit doe je door bij een zomerband een 1-euromunt in de groeven van je band te zetten. Zie je vanaf de zijkant de gouden rand? Dan is de profieldiepte niet genoeg en is het belangrijk de band nog voor je vakantie te vervangen.

Controleer óók de banden van je caravan, aanhanger of vouwwagen

Ga je op pad met een caravan, aanhanger of vouwwagen? Denk dan ook aan het controleren van deze banden. Wanneer banden lang stilstaan kan het rubber verouderen en scheurtjes ontstaan in de band. Controleer dus ook van deze banden de bandenspanning en eventuele beschadigingen.



Tip: vergeet ook niet het reservewiel te controleren. Geen reservewiel meer in je auto? Schaf deze dan nog aan voor de vakantie. Zo kun je bij pech je band zelf vervangen en je reis naar je vakantiebestemming zonder veel vertraging vervolgen.

Met een goede voorbereiding ga je lekker op weg

Door voor vertrek je banden te checken bespaar je geld, rij je veiliger én stoot je minder CO2 uit. Meer tips en informatie vind je op lekkeropweg.nu.