Van strand tot skyline: beleef de lente in eigen land

Laatst geüpdatet op mei 27, 2025 by Redactie

De lente is in volle gang: het ideale moment om eropuit te gaan! Of je nu op zoek bent naar rust, natuur, avontuur of cultuur: Stayokay heeft voor ieder wat wils. We lichten 4 inspirerende locaties uit voor een mini-break in eigen land.

Eindhoven: Urban vibes & creativiteit

Innovatief, modern en industrieel: Eindhoven is een van de hipste steden van Nederland. Stayokay Eindhoven ligt in Strijp-S, de creatieve hotspot van de stad. Het hostel is gevestigd in een voormalige Philips-fabriek waar de industriële sfeer en de rock & roll vibe nog volop aanwezig zijn. Bij het Blue Collar Café, mét terras, kun je terecht voor een cappuccino, borrel of een optreden. Je overnacht in comfortabele privé- of gedeelde kamers, allemaal met eigen sanitair.

Must-do’s in Eindhoven:

– Van Abbemuseum: Moderne kunst van de bovenste plank.

– Strijp-S: Street art, vintage shops en de beste koffie.

– Philips Museum: Alles over de uitvindingen die Eindhoven groot maakten.

Waai lekker uit op Terschelling

Stayokay Terschelling ligt op een droomplek: in de duinen, met uitzicht over het wad en de haven. Hier kom je helemaal tot rust of ga je juist op avontuur. Het hostel heeft een zonnig terras, een gezellige bar en een spelletjesruimte.



Het eiland ontdek je het best op de fiets, gemakkelijk te huren via het hostel, met ophaalservice bij de haven. Je slaapt in comfortabele privé- of gedeelde kamers, allemaal met eigen sanitair. Een relaxte vakantiesfeer, ideaal voor gezinnen, vriendengroepen en solo-avonturiers.

Must-do’s op Terschelling:

– Boschplaat: Dromerig natuurgebied voor hikes en Insta-waardige zonsondergangen.

– Bunkermuseum: Duik in de eilandgeschiedenis (en maak een spooky selfie).

– De Brandaris: Beklim de vuurtoren voor het beste uitzicht ever.

Haarlem: Stad, strand & chill

Strand, stad en natuur combineren? Stayokay Haarlem ligt midden in het groene Schoterbos, vlak bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland én het strand. Het centrum van Haarlem ligt op fietsafstand en barst van de cultuur, winkels en fijne horeca.



Het ruime hostel biedt privékamers en familiekamers, een groot terras en een gezellige bar. Voor kinderen is er veel te ontdekken: om de hoek ligt de Artisklas, éen van de kleinste dierentuinen van Nederland. Ook zijn er genoeg spelletjes en ben je zo op het strand.

Must-do’s in Haarlem:

– Grote Markt: Terrassen, foodtrucks en altijd gezelligheid.

– Teylers Museum: Het oudste museum van Nederland.

– Nationaal Park Zuid-Kennemerland: Duinen, bossen en romantische picknickplekken.

Kom tot rust in de natuur bij Dordrecht

Aan de rand van Nationaal Park De Biesbosch ligt Stayokay Dordrecht: een licht en sfeervol hostel, omringd door groen en aan het water. Je kunt hier overnachten in comfortabele kamers of in de bijzondere Wikkelhouses. Dit is dé plek voor natuurliefhebbers en actievelingen: huur een kano of sup bij DRIJF! op het terrein of verken de Biesbosch per fiets. Even relaxen? Geniet op het terras van het uitzicht en de rust.



Dordrecht is bovendien een van de meest duurzame Stayokay-hostels, en won in 2024 de Plasticvrij Award. De Wikkelhouses (duurzame tiny houses) liggen naast het hostel, net zoals de camping: perfect voor een avontuurlijk verblijf.

Must-do’s in Dordrecht:

– Nationaal Park De Biesbosch: Kanoën, suppen of gewoon verdwalen.

– Dordrechts Museum: Kunst, cultuur en mooie verhalen.

– Historisch havengebied: Sfeervolle straatjes, vintage winkels en gezellige kroegen.