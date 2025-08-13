Van stress tot succes: tips voor een geslaagd schooljaar

Laatst geüpdatet op augustus 13, 2025 by Redactie

De start van een nieuw schooljaar gaat allang niet meer alleen over het kopen van nieuwe spullen of nieuwe roosters. Uit data blijkt dat jongeren o.a. TikTok meer dan ooit gebruiken om hun verhaal te delen over wie ze zijn, wat ze voelen, en hoe ze omgaan met de wereld om hen heen. Van AI-hulp in de klas tot openhartige gesprekken over geestelijke gezondheid en productiviteitstips: TikTok is de plek waar schoolgerelateerde onderwerpen persoonlijker, herkenbaarder en realistischer worden.

Schooldruk bespreekbaar maken

Jongeren ervaren steeds meer prestatiedruk blijkt uit onderzoek van Nederlands Jeugdinstituut, zowel op school als daarbuiten. Op TikTok ontstaan communities waarin creators open praten over faalangst, perfectionisme en de angst om niet goed genoeg te zijn. Dit doen zij niet om te klagen, maar juist om in gesprek met elkaar te gaan. Ook blijkt uit de data dat mensen veel meer open zijn op TikTok om met elkaar in gesprek te gaan over mentale gezondheid. Zo werd er in Nederland het eerste halfjaar van dit jaar bijna driekwart (74%) meer content met de hashtag #mentalegezondheid gedeeld vergeleken met het eerste halfjaar van 2024. Ook werden er bijna 62% meer video’s met deze hashtag bekeken in de eerste zes maanden van 2025 dan in de eerste helft van 2024.



TikTok zet zich ook actief in voor het mentale welzijn van zijn community. Zo heeft het platform geleide meditatie in de app geïntroduceerd, geïntegreerd met de ‘Slaaptijden’-functie, om jongeren te helpen ontspannen en beter te slapen. Voor tieners onder de 18 staat deze functie standaard aan na 22.00 uur. Daarnaast stimuleert TikTok via het Fonds voor Mentale Gezondheidseducatie de creatie van educatieve content over mentale gezondheid, zodat jongeren toegang hebben tot betrouwbare informatie én elkaar kunnen vinden in herkenbare verhalen. Met deze initiatieven onderstreept TikTok zijn inzet om betrouwbare informatie over mentale gezondheid toegankelijk te maken én om de positieve impact van creators en non-profits wereldwijd te versterken.

AI in de klas: van lifehack tot lifesaver

Artificial Intelligence is inmiddels een vast onderdeel van de schoolroutine van Gen Z en wordt dan ook gezien als belangrijke studiepartner. Jongeren gebruiken slimme tools, zoals legalmike.ai om beter te plannen, makkelijker te leren of zelfs creatiever voor de dag te komen. Op TikTok delen creators massaal tips hoe je AI het beste in je voordeel kunt gebruiken. Zo laat creator @lotteleert zien hoe je op een legale manier AI tools kan inzetten bij het schrijven van bijvoorbeeld een scriptie. Ook cijfers ondersteunen deze trend. Zo zag #AItools een stijging van 89% aan video’s in het afgelopen jaar over onderwerpen als ‘AI-study hacks’, ‘AI planners’ en ‘AI gegenereerde back to school outfits’.

Studeren hoeft niet saai te zijn

Studeren is tegenwoordig meer dan alleen boeken openslaan: het is een beleving. Op TikTok delen studenten massaal hun #studyaesthetics (68K posts), waarbij studieroutines samensmelten met sfeervolle lo-fi muziek, strak georganiseerde bureaus en slimme time-management tools. Met handige tips van diverse creators ben jij minder snel afgeleid door je telefoon, krijg je inspiratie voor healthy snacks zoals de viral tomaat cottage cheese snack waarmee jij een hele dag studeren doorkomt en begrijp jij als geen ander welke bureau set up het beste werkt voor een productieve studeersessie. Ben je op zoek naar nét wat extra motivatie om te starten met een studeersessie? Probeer dan eens de populaire ‘Study With Me’ livestreams. Via de livestream wordt je gemotiveerd door de creator en werken jullie beide hard voor die 10!

School als plek om te groeien

Voor veel jongeren is school niet alleen een leeromgeving, maar ook een plek waar ze hun identiteit nog volop ontdekken. Op TikTok vinden ze een warme en positieve community die hen daarin steunt. Onder hashtags als #lgbtq vieren jongeren hun unieke verhalen en inspireren ze elkaar. Hier delen ze hun ervaringen over hoe het vinden van de juiste voornaamwoorden is, of hoe het voelt om als queer student in een kleine klas op te groeien.



TikTok is niet alleen een plek om jezelf te laten zien, maar ook om herkenning en steun te vinden. Jongeren voelen zich er gezien, juist als ze op school nog zoekende zijn naar wie ze zijn. Dankzij samenwerkingen met organisaties als COC Nederland, de oudste LHBTI+-belangenorganisatie, wordt die steun nog sterker. Via campagnes rondom Coming Out Day en Paarse Vrijdag geven COC en TikTok jongeren een stem, stimuleren ze inclusiviteit op scholen en helpen ze taboes doorbreken. Zo wordt TikTok meer dan een contentplatform: het is een veilige en positieve plek waar jongeren zichzelf mogen zijn, zich gesteund voelen en elkaar inspireren om datzelfde te doen.