Van tuin naar toevluchtsoord: Intratuin Tuintrendrapport 2024

Laatst geüpdatet op februari 13, 2024 by Redactie

Rust vinden in onze drukke levens is soms een uitdaging. Gelukkig staat de lente voor de deur, en kunnen we binnenkort weer volop genieten van het buitenleven. De tuin blijkt namelijk de ultieme plek om te ontspannen en bij te tanken: Onderzoek toont aan dat een groene omgeving wonderen doet voor je gezondheid en welzijn. Intratuin biedt hulp en presenteert het tuintrendrapport van 2024, met drie verfrissende stijltrends waarmee je je tuin of balkon kunt omtoveren tot toevluchtsoord van rust. Of je nu kiest voor luxe en minimalisme, een landelijke sfeer of juist een kleurexplosie. Lees mee en laat je inspireren door de subtiele tuintransformaties die jij dit voorjaar eenvoudig kunt realiseren.

#1 MODERN LUXURY

COMFORT, BUT MAKE IT CLASSY

De Modern Luxury trend steekt de natuur in een modern jasje door organische en strakke vormen perfect te combineren. Comfort en luxe staan hier centraal, waardoor jouw tuin of balkon een plek van ultieme ontspanning wordt. Speel met verschillende structuren zoals gevlochten kunstleer, donker hout en natuurlijk groen, die je op verrassende wijze combineert. Hierdoor krijgt het geheel een elegante uitstraling, waardoor zelfs de allerkleinste buitenruimtes een fijne plek worden.

KLEURCODE | De kleuren van deze trend brengen warmte naar je tuin, zelfs op regenachtige dagen. De basis bestaat uit diverse bruintinten, van licht tot donker, aangevuld met warm cognac en okergeel. Maak er een levendig geheel van met accenten in vergrijsd lila, blauwgroen en goud.



GROEN, NATUURLIJK ONTSPANNEN | Groen brengt een vredig en kalm gevoel. Met planten creëer je niet alleen een stijlvolle tuin, maar ook een gezonde leefomgeving. Win-win. Ga in de tuin voor een rechthoekige bak met één soort plant, of maak een statement door meerde planten in één pot te plaatsen. Deze planten passen perfect bij de Modern Luxury trend:

Waterlelie | Deze inheemse waterplant heeft prachtige witgele bloemen en een heerlijke geur. De grote groene bladeren bieden een schuilplaats voor waterdiertjes en voorzien ze van schaduw. Daarmee draagt deze plant ook bij aan de biodiversiteit.

Ficus carica | Beter bekend als de vijg, is een struikvormig boompje met mooie sierbladen. Zorg voor een (half-)zonnig plekje en vocht doorlatende grond en dan pluk je er in september en oktober de vruchten van.

Amelanchier | Het krentenboompje krijgt in de lente, nog voordat er bladeren groeien, kleine trosjes bloemen die later uitgroeien tot besjes. Het is daarmee een vogelvriendelijk boompje. Ook wel fijn, zodra de heester staat hoef je er niet meer naar om te kijken: eenmaal geplant neemt hij zijn vocht op uit de grond op. Alleen bij lange periode van droogte eventueel een beetje bij sproeien!

Pennisetum | Deze plant behoort tot de grassenfamilie en heeft amper verzorging nodig. Perfect om een kale tuin te versieren en op te vullen. De pluimen zijn zacht en lijken op borstels die je kan gebruiken om glazen schoon te maken, vandaar zijn Nederlandse naam: Lampenpoetsgras.

MODERN LUXURY MUSTHAVES | Creëer een rustgevend gevoel met tuinmeubels in lichte natuurlijke tinten, en moderne, strakke vormen. Combineer dit met elementen met verschillende, organische vormen en materialen zoals houten latjes tegen de muur, plantenpotten met ribbelstructuur en ronde bijzettafels in verschillende hoogtes. Maak de look af met contrasterende accessoires zoals, keramiek servies, een glazen waterkan en linnen kussens.

#2 COLOURFUL COTTAGE

LANDELIJK MEETS REBEL

Hou je van een landelijke stijl? Dan is Colourful Cottage ongetwijfeld iets voor jou. Deze stijl combineert de charme van een Engelse cottage met opvallende accentkleuren die meteen de aandacht trekken. Natuurlijke en duurzame materialen voegen daar een dosis rust en balans aan toe. Stijl je tuin of balkon af met authentieke, ogenschijnlijk handgemaakte producten van rotan, warm hout of gerecycled materiaal. Zo ontstaat een warme en gezellige plek, ideaal om te ontspannen of vrienden te ontvangen.



KLEURCODE | Beige, licht en donker terracotta vormen de basis van dit kleurenpalet. Om de boel eens flink wakker te schudden worden kobaltblauw en vrolijk geel aan de mix toegevoegd. Deze combinatie van warme tinten en knal-kleuren zorgen voor een verrassende en energieke uitstraling.



GROEN, NATUURLIJK ONTSPANNEN | Groen past perfect bij het kobaltblauw en geel, en zorgt tegelijkertijd voor meer rust en balans in de tuin. Het vormt de ideale, levendige achtergrond voor het palet van kleuren en verschillende texturen. Deze planten zijn onmisbaar in een Colourful Cottage-tuin:

Violen | Deze vrolijke paarsblauwe bloemen brengen in één klap de lente met zich mee. Dit kleine plantje gedijt overal in de tuin en is de perfecte bodembedekker.

Ginko biloba | De Japanse notenboom is een prachtige toevoeging aan je tuin, en levert een draagt bij aan de biodiversiteit. De bladeren bieden voedsel voor verschillende insecten en kleine dieren, en de vruchten trekken bovendien vogels aan. Zet de boom in de zon en hij groeit langzaam uit tot de ster van je tuin.

Clematis | Deze bosrank is een echte blikvanger met haar grote violetblauwe bloemen. Bijen en vlinders zijn er gek op! Combineer verschillende soorten met diverse bloeitijden, zodat er het hele jaar iets nieuws in de tuin verschijnt.

Plukgroente | Plukgroente is er in allerlei soorten en maten. Hoe leuk is het om groente zelf te kweken en direct uit je tuin te eten? Blijf geheel in Colourful Cottage thema door te kiezen voor gele tomaten en paprika’s. Ze gedijen het best bij zon.

COLOURFUL COTTAGE MUSTHAVES |

Houten loungestoelen en tuinsets, terracotta potten en rotan accessoires passen perfect bij deze trend en creëren een landelijke en nostalgisch gevoel. Vul aan met vrolijke accessoires zoals buitenkleden, bijzettafels, bloempotten en/of kussens in de accentkleuren en daarmee is jouw Colourful Cottage-tuin of -balkon compleet.

#3 PURA VIDA

WAAN JE IN MEDITERRANE SFEREN

De Pura Vida-trend nodigt je uit om dit voorjaar volop van de buitenlucht te genieten en het leven in de tuin te vieren. Dit met een Zuid-Europees tintje en een overvloed aan kleur. Olé! Combineer decoratieve elementen zoals opengewerkt smeedijzer, vrolijke dessins, franjes, en tegelmozaïek voor een mediterrane uitstraling. Kleurrijke bloemen zijn de finishing touch die zorgen voor dat ultieme vakantiegevoel. Je hoeft er niet eens voor de deur uit



KLEURCODE | Het zal geen verassing zijn, de basiskleuren van Pura Vida zijn uitbundige kleuren als roze, rood, fuchsia oranje en fel mintgroen. Voeg de neutrale tinten grijs-roze, marsala bruin en zwart toe om er een warme en gezellige tuin van te maken.

GROEN, NATUURLIJK ONTSPANNEN | Kleur doet wonderen voor je humeur, en met bloemrijk groen maak je het vrolijke en zonnige karakter van deze trend helemaal compleet. Deze planten maken je tuin Pura Vida-proof:



Brugmansia | De roze Brugmansia of Engelentrompet heeft prachtige grote, trompetachtige bloemen met een zoete geur. De bloemen kunnen wel 30 cm lang worden. Perfect om wat kleur te geven aan je patio én insecten naar je tuin te lokken.

Zomerbloeiers | Ga voor een sierlijk terras met zomerbloeiers en geniet de hele zomer van prachtige kleurrijke bloemen. Is er een bloem uitgebloeid? Geen probleem, haal deze wel even weg, zo wordt de groei van nieuw bloemen gestimuleerd. En vergeet vooral niet om genoeg water te geven.

Polygala | De Polygala laat bij de eerste lentezon al zijn prachtige paarse bloemen zien. De bloemen lijken net op vleugeltjes, vandaar zijn bijnaam de vleugeltjesbloem. Plaats hem in een pot op het terras of balkon, of in de schaduw in een border.

Lantana | Deze kuipplant is een echte vlinder- en bijenattractie. De lieve pompom-achtige bloemetjes zijn eerst lichtgeel en verkleuren tijdens het rijpingsproces naar een steeds donkerder geeloranje of zelfs roze kleur. Hiermee past deze plant perfect in het kleurige karakter van Pura Vida.

Chamaerops | Beter bekend als de Europese Dwergpalm, komt veel voor in het Middellandse Zeegebied. Vanwege het kleine formaat van de palm komt deze goed tot zijn recht in een kleurrijke pot op het terras. Met zijn exotisch uiterlijk is de Dwergpalm perfect voor het creëren van een mediterrane sfeer.

PURA VIDA MUSTHAVES |

Om het mediterrane gevoel te koesteren kies je voor vrolijke elementen, zoals kussens met prints, kleurrijke bloempotten, levendige lampionnen en een roze parasol. Maak de tuin af met een zwarte ligstoel of tuinbank om het een warm geheel te maken. Je vergeet bijna dat je buiten bent.



Beeld: Intratuin + fotograaf Bart Brusee