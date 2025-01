Vandaag op het menu: de Blue Monday-Special

Laatst geüpdatet op januari 20, 2025 by Redactie

Donkere dagen, gestrandde voornemens, een verdorde kerstboom in de hoek (‘serieus, nog steeds?’): het zijn dé klassieke ingrediënten voor Blue Monday, de ‘meest deprimerende dag van het jaar.’ De derde maandag van januari markeert voor velen hét dieptepunt van de winterdip. Maar er is goed nieuws: je stemming ligt niet alleen in de handen van grijze luchten of koude temperaturen – wat je eet kan een wereld van verschil maken. De juiste voeding kan je humeur namelijk een flinke boost geven. Dafna Hadok-Tsai, diëtiste bij Factor, deelt de ingrediënten om van Blue Monday, You Monday te maken, vol energie de rest van de winter.

Een gezonde geest dankzij voeding

Of je nu kiest voor een kleurrijke salade, een dampende kom soep, of gewoon een handvol noten als tussendoortje, je voeding kan een verrassend krachtig wapen zijn tegen de winterblues. “Hoewel het lastig is om specifieke voedingsstoffen direct te koppelen aan mentale gezondheid, weten we dat een voedzaam dieet essentieel is voor een happy mind”, vertelt Dafna. “Het gaat natuurlijk om de balans en wat je daaromheen doet en eet, maar er zijn wel een aantal ingrediënten die je kunnen helpen uit de Blue Monday vibes te komen.”



Blue Monday hoeft dus helemaal niet zo somber te zijn. Zet je favoriete muziek op, kook een heerlijke maaltijd en gun jezelf die welverdiende energieboost.

1. Vezelrijke voeding: Het geluk begint in je darmen

Vezels, te vinden in volkoren granen, peulvruchten, groenten en fruit, zijn essentieel voor een gezonde darmflora. “Wist je dat het gelukshormoon serotonine in je darmen wordt aangemaakt?”, vertelt Dafna. “Serotonine speelt een belangrijke rol in je stemming en helpt je beter bestand te zijn tegen stress. Voeg dus havermout, linzen en broccoli toe aan je maaltijden voor een natuurlijke stemmingsboost.”

2. Vette vis voor je brein

Zalm, makreel en andere vette vis zitten boordevol omega-3-vetzuren. Deze gezonde vetten ondersteunen de communicatie tussen zenuwcellen, wat goed is voor je concentratie en geheugen. Dafna: “Als je geen visliefhebber bent, kun je ook kiezen voor walnoten of lijnzaad als plantaardig alternatief.”

3. Kleurrijke antioxidanten

Dafna: “Gekleurde groenten en fruit, zoals bessen, paprika’s en spinazie, zitten vol antioxidanten.” Deze helpen je hersenen beschermen tegen schadelijke vrije radicalen en bevorderen de zuurstoftoevoer naar je hersenen. “Een kleurrijke salade is dus niet alleen een feestje op je bord, maar ook een weldaad voor je humeur.”

4. Eiwitten voor balans

Eiwitten, afkomstig uit vlees, vis, noten en zaden, bevatten aminozuren die bijdragen aan een betere mentale balans. Dafna zegt: “Een belangrijk aminozuur is tryptofaan, dat je humeur, slaap en zelfvertrouwen kan ondersteunen.” Een handjevol noten of een plakje kipfilet kan al een verschil maken.

5. Koolhydraten: energie voor je hersenen

Hoewel koolhydraten vaak vermeden worden in diëten, zijn ze cruciaal voor een goed functionerend brein. “Kies voor volkoren pasta, quinoa of aardappelen om je energieniveau op peil te houden en die middag-instorting te voorkomen”, volgens Dafna.