Vanille: Bloemig-kruidig ​​aroma voor zoete en hartige gerechten

Laatst geüpdatet op november 29, 2024 by Redactie

Vanille wordt beschouwd als de “koningin onder de specerijen” en is na saffraan een van de duurste specerijen ter wereld. Het romige tot bloemige aroma geeft zoete desserts zoals pudding en panna cotta, cakes en koekjes net dat beetje extra. Zelfs hartige gerechten zoals roergebakken groenten, couscous en risotto kunnen met de specerijen verfijnd worden als je ze goed doseert.



Een vanillesaus past heel goed bij gestoomde dumplings, strudel en appelbeignets. Om cacao met vanille te maken, wordt chocolade in kleine stukjes gehakt. Verwarm de melk of een plantaardig alternatief in een pan op middelhoog vuur, voeg de chocolade en een beetje gemalen vanille toe en los dit onder voortdurend roeren op.

Hele vanillestokjes

Als je hele vanillestokjes in de keuken gebruikt, snijd ze dan in de lengte open en schraap de kleine zaadjes en het vruchtvlees eruit met een mes. De peulen zijn ook geschikt voor het maken van zelfgemaakte vanillesuiker. Om dit te doen, worden ze in hun geheel gemengd of gehakt met suiker en in een kleine pot met schroefdop gedaan. Laat het ongeveer twee weken trekken en meng of schud zo nu en dan goed.

Oorsprong

Vanille behoort tot de botanische familie van orchideeën en komt oorspronkelijk uit Mexico. De belangrijkste soort is Bourbonvanille (Vanilla planifolia), die nu vooral in Madagaskar wordt verbouwd. De lianen klimmen in bomen of palen en produceren lichtgele bloemen. Ze worden met de hand bestoven vanwege het gebrek aan specifieke bestuivers buiten Midden-Amerika. Kort voor de vervaldatum worden de langwerpige fruitcapsules, in de volksmond bekend als ‘peulen’, geoogst en gefermenteerd. Pas door verdere verwerking komen de bruinzwarte kleur en het typische aroma naar voren. Ruim 100 stoffen dragen bij aan de smaak, waarbij vanilline met slechts twee procent het dominante bestanddeel is. Kunstmatig geproduceerde vanilline is niet te vergelijken met het volle aroma van echte vanille. Het wordt in de voedingsindustrie gebruikt voor gebak, taarten, desserts en yoghurt.

Kopen

In de supermarkt vind je echte vanille als lange vrucht in goed gesloten glazen buisjes of in poedervorm. Het complexe productieproces verklaart de hoge prijzen. Hoogwaardige “scheuten” zijn flexibel en hebben fijne witte kristallen op het oppervlak. Producten met echte vanille zijn meestal visueel te herkennen aan de kleine zwarte puntjes van het vanillepulp (de zaden).