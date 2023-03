Veel kinderen worden verleid tot aanschaf ‘wannahaves’ door advertenties op smartphone

Laatst geüpdatet op maart 27, 2023 by Redactie

We kennen het allemaal; de voortdurende stroom advertenties op onze smartphone. Telkens weer die hippe sneakers die voorbijkomen terwijl je aan het scrollen bent of dat mooie jack waarop je tien procent korting krijgt als je de naam van de influencer noemt bij je aankoop. Ruim 80 procent van de ondervraagde kinderen geeft aan dat ze het moeilijk vinden om die verleiding te weerstaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Wijzer in geldzaken bij de start van de Week van het geld met als thema ‘Bedwing de Bling’. De week wordt geopend door Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken.

‘Bedwing de Bling’

Centraal in deze week staat de verleiding van advertenties op sociale media en games. Ook wordt ingegaan op de invloed die influencers hebben op het koopgedrag van kinderen. 71 procent van de ondervraagde basisschoolleerlingen tussen de 8-12 jaar geeft aan dat ze soms tot vaak producten willen hebben omdat een bekend persoon of een influencer het aanbeveelt. Bijna een kwart (23%) zegt vaak spijt te hebben van een aankoop. Uit het onderzoek blijkt tevens dat kinderen soms bepaalde producten kopen omdat leeftijdsgenootjes het ook hebben. Ouders merken dat kinderen via hun telefoon worden verleid tot het uitgeven van geld. Toch maakt slechts 43% van de ouders afspraken over aankopen in apps en games.



Door kinderen vanaf de basisschool al financiële vaardigheden aan te leren zoals sparen, plannen en omgaan met verleidingen worden ze voorbereid op een toekomst waarin zij verstandige financiële keuzes kunnen maken.

Mbo-studenten

Niet alleen voor kinderen is het lastig om de verleidingen die binnenkomen via advertenties op hun smartphone te weerstaan. Ook jongvolwassenen (18-25 jaar) hebben moeite met het weerstaan van verleidingen. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van deze groep het lastig vindt om zich te wapenen tegen de neiging om impulsaankopen te doen; dit blijkt online meer het geval te zijn dan in een fysieke winkel. Maar liefst 83% heeft weleens spijt van recente aankopen. Sinds 2022 richt de Week van het geld zich ook op mbo-studenten. De gastlessen ‘hoe word ik rijk’ en ’beleggen en speculeren’ worden ook dit jaar weer aangeboden. Het aanbod is uitgebreid met nieuwe onderwerpen zoals de gastles die door medewerkers van de belastingdienst worden gegeven met als titel ‘laat geen geld liggen’. Uit eerder onderzoek bleek dat 42 procent van de mbo-studenten geen belastingaangifte doet, waardoor ze belastingteruggave mislopen. Tijdens het afsluitende evenement van radiozender FunX op vrijdag 31 maart in Tivoli Vredenburg gaan jongeren, experts en beleidsmakers in gesprek over geldzaken.

Week van het geld

Utrecht organiseert als de gaststad van de Week van het geld extra veel activiteiten. Ook de opening vindt plaats op 27 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Wijzer in geldzaken streeft naar structurele integratie van financiële competenties in het onderwijscurriculum. Kijk voor alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl.