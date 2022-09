Veel Nederlanders weten niet hoe ze moeten ontspannen en vinden er ook geen tijd voor

Dat stress vaak aanwezig is in het leven van vele Nederlanders en alsmaar lijkt toe te nemen, is geen nieuws. Om die alom aanwezige stressprikkels te verlichten en zowel geestelijk als fysiek gezond te blijven, is het belangrijk op zoek te gaan naar bezigheden die rust en plezier geven. Uit een representatief onderzoek in opdracht van de LEGO Groep blijkt echter dat bijna een derde van de Nederlanders (29%) toegeeft niet te weten hoé ze zich moeten ontspannen. Het belang van creativiteit en spelen voor een stukje ontspanning wordt door veel respondenten erkent, maar drukke agenda’s, geen prioriteit geven aan rustgevende bezigheden en een gevoel van schaamte of onzekerheid lijken in de weg te staan van een relaxter leven.

Zijn we de kunst van ontspannen verleerd?

Uit het onderzoek blijkt dat veel Nederlanders op zoek zijn naar de ideale work-life balance, en hier maar lastig in slagen. De helft van hen heeft het gevoel geen tijd voor zichzelf te hebben en maar moeilijk ‘uit’ te kunnen gaan na werktijd. Ook focussen op één activiteit blijkt voor 46% niet zo makkelijk (meer).



Bijna een op de twee Nederlandse volwassenen geeft toe minder dan één uur per dag te ontspannen. Ontspanning lijkt daarmee niet hoog op de prioriteitenlijst van vele Nederlanders te staan. Ze zijn vaak na de werkuren bezig met hun werk (50%) of checken hun e-mails nog (64%). Omdat ze beseffen dat het wel belangrijk is voor hun gezondheid, zoekt de helft van de Nederlanders naar manieren om meer te relaxen, maar 29% van hen geeft aan deze niet te kunnen vinden.



Wanneer ze wel een rustmoment nemen, zijn ze heel vaak achter schermen te vinden: per week kijkt 68% meer dan vijf uur naar televisie en scrolt 37% minimaal vijf uur door social media. Dit ondanks het feit dat 70% van de respondenten vindt dat creatief bezig zijn juist meer voldoening geeft dan passievere vormen van ontspanning zoals bovengenoemde schermtijd.

Drempels om creatief te zijn

Maar liefst 85% van de volwassenen vindt het belangrijk om aandacht aan creativiteit te besteden, maar slechts beperkt aantal van hen (27%) vindt dat ze het ook zelf zijn. Ze zijn bang om creatief aan de slag te gaan omdat ze denken te zullen falen (39%) of omdat anderen er mogelijk beter in zijn (58%). De overtuiging leeft bij 69% dat spelen** de creativiteit kan bevorderen, maar het onderzoek laat zien dat een op de drie Nederlanders denkt dat het sociaal niet aanvaard is om te spelen, of dat spelen enkel te verantwoorden is als je zelf kinderen hebt.



Vier op de vijf Nederlanders denkt echter wel dat spelen helpt om te ontspannen. Opvallend is dat deze verdeling geldt voor zowel de groep respondenten die nooit speelt als de groep die graag en regelmatig speelt. Van die laatste groep zegt een grote meerderheid (78%) dat spelen hen helpt te ontspannen van werk, en verlichting biedt van het dagelijkse leven, klusjes en zorgen. Daarbij gelooft zelfs 86% van hen dat spelen de werking van het brein verbetert, 64% dat het helpt om creatiever te zijn en 69% dat het hen jong houdt. Uit het onderzoek blijkt ook dat drie op de vier respondenten door te spelen vaak terugdenken aan gelukkige momenten uit hun kindertijd. Zo vinden ze opnieuw aansluiting met het kind in zichzelf.



Goof Lukken, vrijetijdsexpert en senior docent aan Breda University of Applied Sciences: “Vrije tijd en werk lijken zich in het nieuwe hybride leven steeds meer met elkaar te verweven. Het is en blijft echter enorm belangrijk om tijd voor ontspanning te vinden. Door creatieve activiteiten en net als een kind te spelen, kunnen we ons echt even in een andere wereld verplaatsen. Het stimuleert een ander deel van onze hersenen dat we als kind ook meer gebruikten. Naast ontspanning en ontsnapping draagt dit alles bovendien bij aan een productiever (werk)leven.”

Maarten Simons, Senior Design Manager bij LEGO Groep vult aan: “We zijn er bij de LEGO Groep van overtuigd dat spelen een grote meerwaarde kan hebben in het leven van volwassenen. Onze sets gericht op volwassen bouwers, zoals Vincent van Gogh’s De Sterrennacht en de Botanical Collection, bieden een moment van rust en plezier voor jezelf. Ook geeft het bouwen met LEGO sets het fijne, nostalgische gevoel naar het spelen als kind. We hopen dan ook dat we volwassenen het plezier van spelen opnieuw kunnen laten ontdekken.”