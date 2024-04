Veel onbekendheid over invloed van leefstijl en leeftijd op vruchtbaarheid

Laatst geüpdatet op april 26, 2024 by Redactie

Wat weet Nederland over vruchtbaarheid? De uitkomsten van de Nationale Vruchtbaarheidstest laten opnieuw zien dat er nog een hoop bij te spijkeren valt. Zeker als het gaat om de invloed van leefstijl én leeftijd op de kans om zwanger te worden. Zo wordt stress als zeer belangrijke factor gezien (84% denkt dat dit ‘heel veel invloed’ heeft), terwijl het veel minder invloed heeft dan leefstijl en leeftijd. Ook wordt de maandelijkse kans op zwangerschap behoorlijk overschat.



“Die kans is per menstruatiecyclus zo’n 25%” als je jong bent, legt dr. Astrid Cantineau uit, subspecialist voortplantingsgeneeskunde bij het UMC Groningen. “En al vanaf je 23e levensjaar wordt die kans ieder jaar kleiner. We zien dat stellen hun kinderwens vaak uitstellen. Omdat er geen geschikte woonruimte is, de carrière voorrang krijgt of er nog een wereldreis gemaakt moet worden. Een kind kan altijd nog, lijkt de gedachte. Maar op den duur gaat je leeftijd echt parten spelen. Vaak denkt men, er is altijd nog IVF die dit voor mij gaat oplossen, wat helaas in de praktijk niet het geval is.”

Nog een opvallende uitkomst: we zijn zwaarder geworden. Ten opzichte van ons onderzoek in 2021 is de gemiddelde respondent 2 kilo aangekomen, met een BMI van 26 en hoger (bij een BMI hoger dan 25 is er sprake van overgewicht). Gelukkig geeft 2 van de 3 respondenten aan een gezondere leefstijl te willen omarmen, na het meedoen aan de Nationale Vruchtbaarheidstest.



Aan het onderzoek namen 3.700 mensen deel, waarvan 2.502 in de vruchtbare leeftijd.



“Ongeveer 1 op de 6 ‘wensouders’ krijgt te maken met verminderde vruchtbaarheid. Dat kan een biologische oorzaak hebben, maar óók leefstijl én leeftijd spelen een belangrijke rol. En dat zijn factoren waar je wél invloed op uit kunt oefenen, vult Grada van den Dool fertiliteitsarts in het Nij Linge, kinderwenscentrum Gorinchem aan.



Bekijk de infographic voor een eerste overzicht van de opvallendste resultaten.