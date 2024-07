Top 5 veelbelovende wedstrijden tijdens de eerste week van de Olympische Spelen

Laatst geüpdatet op juli 25, 2024 by Redactie

De Olympische Spelen in Parijs beloven een mix van traditie en vernieuwing te worden. Voor het eerst is HBO Max de enige plek waar álles te zien is van de Olympische Spelen: van klassiekers tot de nieuwste urban sporten en spectaculair (jong) talent – er is voor ieder wat wils! Dit zijn de top 5 wedstrijden die je zeker niet mag missen tijdens de eerste week van de Olympische Spelen.

1. Atletiek – 100 meter sprint

Wereldwijd is atletiek en voornamelijk de 100 meter sprint een van de meest bekeken evenementen van de Spelen. Bij de mannen staat Noah Lyles (VS) hoog op het lijstje, terwijl onder de vrouwen Sha’Carri Richardson (VS) de verwachte favoriet is. De spanning en snelheid van deze wedstrijden maken het een must-see!

Wanneer op HBO Max? De 100 meter en 200 meter vrouwelijke atleten zijn te zien op maandag 29 en 30 juli en voor de mannen geldt dit van 1 t/m 6 augustus.

2. Wielrennen – wegwedstrijd

De wielerwedstrijden zijn wereldwijd het tweede hoogtepunt van de Olympische Spelen. Vooral de Nederlanders Mathieu van der Poel bij de mannen en Demi Vollering bij de vrouwen trekken enorm veel aandacht. Beiden zijn topfavorieten, in topvorm en bekend om hun doorzettingsvermogen. Het belooft spannend te worden van start tot finish!

Wanneer op HBO Max? Van der Poel neemt deel aan de wegwedstrijd op zaterdag 3 augustus om 11.00 uur en Vollering is te zien op zondag 4 augustus om 11.00 uur.

3. Zwemmen – 100 meter vrije slag

In het zwembad springen Léon Marchand (Frankrijk) en Summer McIntosh (Canada) er boven uit door naar verwachting spectaculaire prestaties te leveren. Marchand heeft onder andere het record van de legendarische Olympiër Michael Phelps verbroken, terwijl McIntosh op slechts 14-jarige leeftijd de sterren van de hemel zwom op de Spelen in Tokio.

Wanneer op HBO Max? Mis de spannende finales van deze sporters niet op zondag 28 juli om 20.55 uur en op donderdag 1 augustus om 20.30 uur.

4. Turnen – elegantie en kracht

In Parijs is naast bovengenoemde sporten turnen ook een koploper en dat komt vooral door de veelbelovende verwachtingen van Simone Biles (US) en Hashimoto Daiki (Japan). Biles streeft ernaar de tweede vrouw te worden met de meeste olympische medailles in de turnwereld. Daiki daarentegen veroverde in 2023 maar liefst drie keer de wereldtitel, waardoor hij absoluut een turner is om in de gaten te houden tijdens de Spelen.

Wanneer op HBO Max? Daiki kun je bekijken tijdens de kwalificatiewedstrijden op zaterdag 27 juli en Biles op zondag 28 juli om 15.10 uur.

5. Skateboarden – street

Skateboarden maakte een spraakmakende entree op de vorige Spelen in Tokio en keert met veel positieve ervaringen terug naar Parijs. Nyjah Huston (VS), de op één na beste street skateboarder ter wereld, is een veelbelovende naam bij de mannen, terwijl Rayssa Leal (Brazilië) schittert als een van de jongste en meest getalenteerde skateboarders bij de vrouwen.

Wanneer op HBO Max? Bereid je voor op actie tijdens de wedstrijden op zondag 28 en maandag 29 juli begin van de middag.

Kijk álles op HBO Max

De Olympische Spelen zijn te zien vanaf vrijdag 26 juli (openingsceremonie is om 19:30 uur) t/m zondag 11 augustus. HBO Max is tijdens de Olympische Spelen de enige plek waar fans álle momenten live en on-demand kunnen bekijken, inclusief alle 329 medaille-evenementen, de openings- en sluitingsceremonies in HDR en met multi-feed audio waarmee gebruikers tot 20 talen kunnen selecteren. Zo kunnen gebruikers hun eigen olympische ervaring op meerdere schermen samenstellen. Alle 32 olympische sporten krijgen een speciale pagina en gebruikers kunnen specifieke evenementen toevoegen aan hun eigen HBO Max kijklijst. Met de handige gouden medaille-meldingen worden gebruikers geïnformeerd over naderende, niet te missen momenten. Voor 15 sporten* worden ook sleutelmomenten aangeboden, zodat gebruikers rechtstreeks naar dat tijdstip kunnen navigeren, waar een bijzonder of iconisch sportmoment heeft plaatsgevonden. En kun je zelf de keuze niet maken wat te kijken, dan kun je altijd nog de live-feeds van Eurosport 1 en Eurosport 2 zien, die ook beschikbaar zijn op HBO Max.



Het volledige live en on-demand aanbod van de Olympische Spelen is beschikbaar bij elke abonnementsvorm, zodat álle HBO Max-abonnees toegang hebben tot het sportevenement van het jaar.

