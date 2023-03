Veelvoorkomende redenen voor een echtscheiding

Laatst geüpdatet op maart 17, 2023 by Redactie

Scheiden is een stressvolle en frustrerende ervaring die veel mensen zouden willen voorkomen. We weten echter dat echtscheiding in de huidige samenleving niet ongebruikelijk is. Gezien de negatieve effecten die echtscheiding kan hebben op de personen die het ondergaan en op eventuele kinderen die erbij betrokken zijn, wat motiveert hen precies om de beslissing te nemen om hun huwelijk te beëindigen? Laten we eens kijken naar enkele van de meest voorkomende redenen voor echtscheiding!

Lees ook: Waarschuwingssignalen dat je misschien op weg bent naar een scheiding

Een huwelijk van gemak

Een van de meest voorkomende oorzaken van echtscheiding heeft te maken met de redenen voor het huwelijk zelf. Personen die trouwen omdat ze het gevoel hebben dat het van hen wordt ‘verwacht’ of omdat ze al zijn begonnen met het plannen van een bruiloft en niet willen omgaan met de gevolgen van het afzeggen, hebben het vaak moeilijk als het huwelijk eenmaal is begonnen. De problemen die ervoor zorgen dat je aan een relatie twijfelt, verdwijnen tenslotte niet als de huwelijksakte is ondertekend.

Codependence

Een andere veel voorkomende reden voor echtscheiding is een relatie die codependent van aard is. Hoewel het goed is om een sterke relatie en vriendschap te hebben met je wederhelft, ontstaan er problemen wanneer die band codependent van aard is. Partners die het gevoel hebben dat ze niet alleen kunnen zijn of hun eigen interesses en leven kunnen nastreven buiten hun significante anderen, kan leiden tot een overweldigend gevoel van stress en frustratie. Dit kan op zijn beurt leiden tot echtscheiding.

Ouderlijke plichten

Het is niet ongebruikelijk dat vrienden die getrouwd zijn het contact verliezen met vrienden die dat niet zijn. De relatie hapert doordat de betrokken partijen ineens heel andere prioriteiten hebben die niet bevorderlijk zijn voor het in stand houden van een hechte vriendschap. Hetzelfde kan gebeuren als kinderen in beeld komen. Ouders kunnen zo in beslag worden genomen door hun nieuwe rol dat ze hun relatie met hun wederhelft verwaarlozen. Dit kan leiden tot een volledige storing in de communicatie met als bijgevolg een echtscheiding.

Verschillende levensstijldoelen

Veel mensen geloven dat het huwelijk hun relatie zal helpen versterken, maar als de betrokken personen verschillende doelen hebben met betrekking tot hun dagelijks leven, kan het tegenovergestelde gebeuren. Het huwelijk kan echt verschillen tussen partners aan het licht brengen. Dit omvat verschillende opvattingen over zaken als opvoedingsstijlen, huishoudelijke taken, vakantiebestemmingen, ontspanningsactiviteiten en zelfs dieet- en lichaamsbewegingsroutines. Als verwachtingen en levensstijldoelen niet verenigbaar zijn, kan het paar in kwestie besluiten dat hun relatie niet meer te redden is.

Storing in communicatie

Als je een relatie hebt, is eerlijke en open communicatie met je partner van vitaal belang. Een fout die veel mensen maken, is te geloven dat het huwelijk het ‘einddoel’ van hun relatie is en dat als ze dat punt eenmaal hebben bereikt, hun relatie in wezen net zo ontwikkeld is als ooit zal zijn. Met dit idee in gedachten zouden ze de communicatielijnen een beetje kunnen sluiten. In plaats van samen beslissingen te nemen of openlijk hun gevoelens over meningsverschillen of ergernissen te bespreken, veranderen hun gesprekken langzaam in blinde kritiek, smeken of zelfs bedreigingen.

Verschillende opvattingen over geld

Geld is een verrassend veel voorkomende reden voor een echtscheiding. Er zijn een paar verschillende problemen die zich vaak voordoen in het huwelijk met betrekking tot financiële problemen. Sommige mensen zijn een beetje teleurgesteld als ze ontdekken dat ze bijvoorbeeld heel andere bestedingsgewoonten hebben. Misschien is de ene partner een “spender” die vrij losjes met zijn geld omgaat, terwijl de andere liever spaart voor eventuele noodsituaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Dit lijkt misschien niet zo’n groot probleem, maar het kan snel leiden tot aanzienlijke meningsverschillen die voor beide partijen veel stress en conflicten veroorzaken.

Lees ook: 4 dingen waarover koppels beslissingen over moeten nemen bij een scheiding

Gebrek aan genegenheid

Genegenheid is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van elke gezonde relatie. En hoewel dit voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen, kan een gebrek aan liefdevolle woorden of daden snel leiden tot een ongelukkig en onbevredigend huwelijk. Partners die niet in staat of niet bereid zijn om intimiteit te behouden, zelfs op emotioneel vlak, maken zich klaar voor een frustrerende en hartverscheurende breuk van hun relatie. Dit betekent niet dat je overdreven aanhankelijk moet zijn of elke dag een vast aantal “aanhankelijke dingen” moet doen, maar dat je moet oppassen dat de wederzijdse waardering en het verlangen om elkaar gelukkig te maken niet uit de relatie verdwijnt.