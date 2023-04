Vegan schoenen – zijn ze de betere keuze?

Laatst geüpdatet op april 5, 2023 by Redactie

Behalve dat het mooi is, is er natuurlijk een reden waarom leer al honderden jaren als bovenmateriaal voor schoenen wordt gebruikt. Leer is zeer duurzaam, robuust en de huiden van de dieren kunnen zo worden verwerkt. Wat we in het verleden hebben gedaan, is echter niet noodzakelijkerwijs correct. Daarom kijken we of leer nog up-to-date is en waar de nadelen kunnen zitten, terwijl we tegelijkertijd laten zien wat vegan schoenen zijn. Vegan schoenen zijn een trendy alternatief dat zowel comfortabel als stijlvol kan zijn, maar vervullen ze ook andere belangrijke aspecten of zijn ze slechts een tijdelijk fenomeen? Om dit te doen, zullen we in dit artikel kijken naar de verschillende soorten vegan schoenen en ontdekken wat ze anders maakt.

Wat zijn vegan schoenen eigenlijk?

Vegan schoenen worden, net als vegan mode in het algemeen, 100% gemaakt zonder dierlijke producten. Naast leer worden bijvoorbeeld ook wol, zijde en beendermeel gebruikt in de schoenenindustrie. Vegan schoenen kunnen gemaakt worden van verschillende materialen zoals ecologische grondstoffen, rubber en zelfs van gerecyclede materialen, maar ook van goedkoop plastic. Er zijn dus niet alleen “goede” vegan schoenen op de markt, daar gaan we in deze tekst ook op in. Er zijn veel verschillende soorten vegan schoenen, zoals sandalen, laarzen, vegan sneakers, laarzen, hoge hakken, enkellaarsjes, lage schoenen, pantoffels, ballerina’s, vegan laarzen en nog veel meer. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en stijlen, dus er is tegenwoordig een vegan schoen voor elke smaak. Er zijn ook vegan accessoires zoals riemen en portemonnees voor bij schoenen.

Goede versus slechte vegan schoenen

Goede vegan schoenen zijn niet alleen vegan, ze zijn ecologisch en eerlijk geproduceerd. Dit is echter niet zomaar te herkennen aan het “vegan label”, maar je moet beter kijken naar de gebruikte materialen en ook naar het merk. Goede vegan schoenen proberen dieren te beschermen, de planeet te ontlasten met duurzame materialen en mensen eerlijk te behandelen in de hele waardeketen. Slechte vegan schoenen zijn gemaakt zonder dierlijke ingrediënten, maar de materialen zijn niet duurzaam en deze schoenen zijn ook niet eerlijk geproduceerd. Als er een “goedkoop” synthetisch leer wordt gebruikt, ademen de schoenen niet en kunnen ze chemicaliën bevatten.

Goede vegan schoenen zijn in principe ook duurzame schoenen. Maar waarom zouden we eigenlijk alternatieven voor leer gebruiken?

Leer is slecht voor het milieu

Leer is niet zomaar een bijproduct van de vleesindustrie, er worden speciaal dieren voor gefokt en leer is goed voor een groot deel van de marktwaarde van de dieren. Het is een slechte keuze voor wie dieren wil beschermen. Leer heeft ook andere negatieve aspecten. Het is een zeer energie-intensief proces om leer te maken en er worden veel chemicaliën gebruikt. Deze chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor het milieu en ook voor de mensen die in de leerindustrie werken. Inmiddels is bekend dat vooral koeien, die vooral voor leer worden gebruikt, veel grondstoffen nodig hebben. De ecologische balans van vlees is zeer slecht, hetzelfde geldt voor leer. Naast klassiek bruinen is er ook plantaardig bruinen. Deze variant vereist echter ook veel middelen, zelfs als er geen zware metalen worden gebruikt. Er is veel water voor nodig, waardoor plantaardig looien ook schadelijk kan zijn voor de natuur. Vervuild water kan leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit van hele regio’s. Leer is niet biologisch afbreekbaar, wat betekent dat het moet worden verbrand. Als het onder slechte milieucontrole wordt gedaan, kan het de natuur opnieuw schaden.

Leer kan schadelijk zijn

Leer kan schadelijk zijn voor de gezondheid vanwege de chemicaliën die bij de fabricage worden gebruikt tijdens het klassieke looien. Deze chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor de huid en allergische reacties veroorzaken. Lederallergie is een veelvoorkomende allergie die kan ontstaan ​​door contact met leer. Maar zelfs zonder allergieën kunnen gifstoffen via de voeten het organisme binnendringen. Vegan schoenen zijn een goede keuze als je op zoek bent naar accessoires die vrij zijn van schadelijk chroom. Chroom uit leer kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Hoe duurzaam en eerlijk zijn vegan schoenen?

Goede vegan schoenen zijn meestal heel duurzaam en eerlijk. Veel veganistische schoenenfabrikanten gebruiken gerecyclede materialen en zorgen voor een eerlijke productie. Er zijn ook veel gespecialiseerde winkels en webshops waar je vegan schoenen vindt die duurzaam en eerlijk zijn geproduceerd.

Zijn vegan schoenen duurder dan conventionele schoenen?

Vegan schoenen kunnen qua prijs verschillen, maar ze zijn niet per se duurder dan traditionele schoenen. Er zijn veel vegan schoenen die redelijk geprijsd zijn en er zijn ook enkele merken die gespecialiseerd zijn in vegan schoenen en zelfs een aantal zeer luxe opties bieden. Het hangt dus af van het merk en model, maar het is niet per se zo dat vegan schoenen duurder zijn dan traditionele schoenen. Het gaat veeleer om het vergelijken van parameters, natuurlijk is een schoen uit Azië goedkoper dan een schoen die in Europa is geproduceerd. Bij de grote labels betaal je echter veel voor het merklogo, bij kleinere labels betaal je meer voor de kwaliteit.

Zijn vegan schoenen eigenlijk dierproefvrij?

Ja, vegan schoenen worden meestal niet op dieren getest. Omdat ze zijn gemaakt van hernieuwbare of synthetische materialen, is er geen noodzaak voor dierproeven. Vegan schoenen zijn een geweldige manier om duurzaam en diervriendelijk te winkelen. Ook accessoires zoals tassen, riemen en sieraden kunnen vegan en dierproefvrij zijn. Het is de moeite waard om bij het kopen het label te controleren om er zeker van te zijn dat de producten geen dierlijke ingrediënten bevatten.

Welke merken hebben vegan schoenen?

Er zijn veel geweldige merken die vegan schoenen aanbieden. Enkele voorbeelden zijn: Veja, Toms, Nae Shoes, Tommy Hillfiger en Dr. Martens. Deze merken bieden niet alleen vegan schoenen aan, maar ook andere vegan accessoires zoals tassen, riemen en sieraden. Al deze merken hechten veel waarde aan duurzaamheid en gebruiken alleen hoogwaardige materialen die vrij zijn van dierlijke producten.

Hoe vind ik de juiste vegan schoenen?

Om de juiste vegan schoenen te vinden, moet je eerst bedenken waar de schoenen voor dienen. Wil je comfortabele schoenen voor dagelijks gebruik of een paar stijlvolle schoenen voor speciale gelegenheden? Zorg er niet alleen voor dat de schoenen vegan zijn, maar kijk ook naar de materialen. Het is altijd een goed teken als het merk transparant communiceert hoe en waar de schoenen worden gemaakt.

Conclusie

Vegan schoenen zijn een goede keuze omdat ze milieuvriendelijk, comfortabel en stijlvol kunnen zijn. Ze zijn veelzijdig en kunnen zowel voor dagelijks gebruik als voor speciale gelegenheden worden gedragen. Tegenwoordig kunnen we zonder leren schoenen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Vegan schoenen zijn echter niet per se milieuvriendelijker dan leren schoenen, let ook op de genoemde factoren.