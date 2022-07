Veganistische barbecue: 10 dingen om te grillen!

Een veganistische barbecue is goed, lekker en klimaatvriendelijker. In dit artikel delen we tien dingen voor een echt geslaagde en volledig veganistische barbecue-avond. Onthoud: om een ​​veganistische barbecue vol van smaak te krijgen, is het belangrijk om het voedsel vooraf te marineren. Je kunt ook tijdens het grillen grondig met barbecuesaus bestrijken. Zorg ook voor goede sauzen en roerbakgerechten zoals vegan tzatziki, hummus, auberginepuree, salsa of iets dergelijks. Een heerlijk sappige salade of vegan aardappelsalade staat ook goed op de grilltafel.

VEGAN GRILLEN – 10 DINGEN OM TE GRILLEN:

1. GEGRILDE KEBAB MET VEGAN GEHAKT

Vegan kebab aan spiesjes maak je eenvoudig vast met vegan gehakt, bij voorkeur kneedbaar gehakt. Meng met kruiden en rol in langwerpige stukken, maak platte spiesen en zet ze op een stokje en bestrijk met olie voordat je ze op de grill legt.



2. GEGRILDE SPITSKOOL

Een lekker en smakelijk gerecht dat zowel door veganisten als carnivoren wordt gewaardeerd. Kan zo gegeten worden of als bijgerecht. Zo werkt het: Verdeel de spitskool in vier delen. Bestrijk de binnenste kanten met een vegan bbq dressing. Het is lekker als het tussen de koolbladeren komt. Grill tot de zijkanten een mooie kleur hebben. Werk af met een vegan saus of een mix van olijfolie, zout en citroen.



3. BBQ MAIS RIBS

Hier hebben we een geweldige versie van gegrilde maïs die doet denken aan knapperige en sappige ribben! Gebruik een goed mes en snijd in de wortel van de maïskolf zodat deze in de lengte in vieren is verdeeld. Bestrijk de “ribben” tijdens het grillen met barbecuesaus.



4. GEGRILDE HAMBURGER

Een klassieker. Zelf maken met vegan gehakt of kant en klare vegan burgers kopen.



5. HELE GEGRILDE BLOEMKOOL MET AUBERGINE EN TAHINI DRESSING

Samen met dingen als geroosterde noten, kruiden en een lekkere dressing is er niets meer nodig.

6. GEMARINEERDE TOFU

Om een ​​heerlijke gegrilde tofu te krijgen, moet deze een paar uur van tevoren worden gemarineerd, bij voorkeur ’s nachts. Probeer deze pittige en rokerige marinade: Verdeel 500 g tofu in grote stukken en doe in een zak met 0,5 dl olie, 1 dl barbecuesaus, 2 el paprikapoeder, 2 el barbecuekruiden, 1 el komijn, 1 tl vloeibare rook , 1 eetlepel zout, 1 eetlepel peper.



7. VEGAN STEAK

Wortelsteaks, kikkererwtensteaks, bonensteaks, linzensteaks, broccolisteaks, courgettesteaks – de lijst kan lang worden gemaakt met smakelijke steaks die geschikt zijn voor een veganistische barbecue-avond. Wat je ook kiest, we raden tzatziki en aardappelen aan als bijgerecht voor een heerlijk mediterraan gerecht.



8. VEGAN WORST

Tegenwoordig is er een hele reeks goede plantaardige worsten die je kunt kopen om veganistisch te grillen.



9. GEGRILDE COURGETTE

Gegrilde courgette is een bijgerecht dat het erg goed doet op de grill, maar het is wel belangrijk om de courgette van tevoren goed in te smeren met olie, bbq-glazuur of te marineren.



10. GEGRILDE ANANAS

Wauw, wat een toetje! Door te grillen wordt de ananas zowel zachter van structuur als zoeter van smaak. Eet met vanille-ijs en aardbeien, zomerser wordt het niet.