Recept: vegetarische gevulde paprika’s

Als een vegetarische maaltijd bij je past, kan kaas ook plantaardige gerechten zoals vegetarische gevulde paprika’s verbeteren. Deze rode paprika’s worden gekookt en ontdaan van zaadjes voordat ze worden gevuld met uien, champignons, kaas en kruiden. Nadat ze zijn gebakken worden ze als ze gaar zijn, geserveerd met witte rijst voor een vullende maar gezonde maaltijd.

Vegetarische gevulde paprika’s

Bereidingstijd: 25 minuten

Kooktijd: ongeveer 1 uur

Porties: 4

Ingrediënten

4 rode paprika’s

1/2 kopje, plus 1 eetlepel, plantaardige olie, verdeeld

1 medium grote witte ui, in blokjes gesneden

1 pond bruine champignons, in blokjes gesneden

1 theelepel knoflookzout

1 theelepel zwarte peper

1 kopje kaas, geraspt

Gekookte witte rijst, om te serveren

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 C.



Wrijf de paprika’s in met 1 eetlepel olie en gebruik vervolgens de grill of het gasfornuis om de paprika’s te koken, af en toe omdraaien, tot ze goed verkoold zijn, 12-15 minuten. Doe ze in een kom, dek ze af en zet ze opzij tot ze koel genoeg zijn om te hanteren, ongeveer 10 minuten.



Verwarm de resterende olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en bak, af en toe roerend, tot ze beginnen te bruinen, 3-5 minuten. Voeg champignons, knoflookzout en zwarte peper toe; kook, af en toe roerend, tot de champignons bruin zijn en de vloeistof bijna volledig is verdampt, 7-10 minuten.



Wrijf de verkoolde schil van de paprika’s. Snijd de bovenkant eraf en verwijder de zaadjes. Vul de paprika’s met het paddenstoelenmengsel, bedek met kaas en leg ze in een ovenschaal. Plaats de bovenkant van de paprika’s terug en bak tot de kaas is gesmolten, 8-10 minuten. Serveer met gekookte rijst.