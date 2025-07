Vegetarische recepten voor zomerfeestjes

Laatst geüpdatet op juli 28, 2025 by Redactie

Ben je op zoek naar inspiratie voor vegetarische recepten voor je zomerfeestjes? We hebben hier een paar heerlijke, lichte recepten om je volgende zomerfeest tot een succes te maken.

Rode curry hummus met sesam en pitabrood

Aantal porties: 4

Tijd: 10 min

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

3 theelepels rode currypasta

2 eetlepels Tahini

1 theelepel geroosterde sesamolie

2 eetlepels geroosterde witte sesamzaadjes

2-3 teentjes knoflook, fijngehakt

1 pakje kant-en-klaar pitabrood

400 g kikkererwten uit blik

1 ui, in blokjes gesneden

Sap van 1 limoen

1 theelepel gemalen komijn

Zwarte peper naar smaak

2 eetlepels olijfolie

Bereidingswijze:

Bak de ui en knoflook tot ze goudbruin zijn en laat ze afkoelen.

Doe de kikkererwten in een hoge schaal (bewaar de pekel en gebruik deze indien nodig als de hummus te dik is). Voeg de gebakken ui, currypasta, tahin, limoensap, sesamzaadjes en komijn toe. Meng alles goed door elkaar tot een gladde massa en breng op smaak met peper.

Besprenkel de hummus met olijfolie en sesamolie en serveer met pitabrood.

Loempia’s met groenten en tofu

4 porties

Tijd: 45 minuten

Moeilijkheidsgraad: 2

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

100 ml loempiasaus of satésaus

8 vellen rijstpapier

2 eetlepels Light Sojasaus

200 g mungbonenspruiten

3 blaadjes sla, bijv. ijsbergsla

1 rode ui, in dunne ringen gesneden

1 wortel

1 kleine rode paprika

1 komkommer

100 gram tofu

Een paar lepels rode kool

Een paar takjes koriander

Bereidingswijze:

Snijd de paprika, komkommer, wortel en kool in dunne reepjes.

Marineer de ui in 1 eetlepel sojasaus.

Snijd de tofu in de lengte door en bak deze tot hij goudbruin is.

Dompel het rijstpapier in een kom met water en leg het op een plank. Leg de volgende ingrediënten in deze volgorde op elkaar: sla, wortels, kool, komkommer, paprika, ui, koriander en tofu.

Rol het strak op aan de randen en serveer het met loempia’s of satésaus.

Tortilla met jackfruit en groenten

Aantal porties: 4

Scherpteniveau: 1

Bereidingstijd: 15 min

Moeilijkheidsgraad: 1

Ingrediënten:

1 blikje jackfruit

4 Tarwe Wraps

3 eetlepels Pekingeendsaus

Favoriete groenten: bijv. ui, kool, paprika, wortel, paksoi

2 eetlepels koolzaad- of rijstolie

3 eetlepels water

Een snufje zout

Bereidingswijze:

Doe de jackfruit in een vergiet, giet het pekelwater af en spoel het grondig af onder stromend water. Knijp het overtollige water eruit en doe het in een kom.

Snijd de groenten in kleine reepjes.

Verhit de olie in een pan, voeg de gesnipperde ui toe en bak deze lichtjes. Voeg vervolgens de jackfruit toe en bak deze tot hij lichtbruin is. Roer af en toe.

Meng in een aparte kom de Pekingeendsaus met water. Voeg de bereide saus toe aan de pan en meng deze met de jackfruit en de ui.

Voeg na een tijdje de rest van de groenten toe en bak nog een minuut. Voeg tot slot nog een snufje zout toe.

Doe de vulling op elke tortillahelft en vouw ze vervolgens dubbel, en nogmaals dubbel, zodat er een driehoek ontstaat.

Verwarm de voorbereide wraps in een grillpan of in een broodrooster.

Gestoomde groenten

4 porties

Tijd: 15 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

5-6 broccoliroosjes

5-6 bloemkoolroosjes

1 kleine paksoi

8 groene sperziebonen

Zout naar smaak

Saus:

2 eetlepels lichte sojasaus

2 eetlepels oestersaus

1 theelepel knoflook-, gember- en chilipeperpasta

½ theelepel witte sesamzaadjes

3 eetlepels water

1 eetlepel gehakte koriander

2 eetlepels fijngehakte lente-uitjes ter garnering

Bereidingswijze:

Was en droog de groenten en snijd de uiteinden van de bonen af. Doe alles op een diep bord, bestrooi het licht met zout en zet het in de stoommand. Ongeveer 10 minuten op middelhoog vuur laten koken (de groenten moeten licht al dente zijn).

Meng ondertussen alle ingrediënten voor de saus.

Bestrooi de gestoomde groenten met lente-uitjes en serveer met de saus.

Bloemkool gebakken in gele currysaus met noten

Aantal porties: 4

Tijd: 30 min

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

600 ml Kokosmelk

1 eetlepel gemberpasta of 1 cm geschilde en fijngehakte gemberwortel

50 g gele currypasta

100 g jasmijnrijst

1 middelgrote bloemkool

2 eetlepels kokosolie

1 middelgrote ui, in plakjes

1 klein pakje geroosterde amandelschaafsel

1 bosje bieslook

Bereidingswijze:

Snijd de bloemkool in roosjes, blancheer ze 5 minuten in heet, gezouten water, laat ze uitharden en drogen.

Giet kokosolie in een hete wok en bak de bloemkool en ui tot ze goudbruin zijn. Voeg vervolgens de currypasta, gemberpasta en als laatste de kokosmelk toe.

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Serveer de bloemkoolcurry met warme rijst, fijngesneden bieslook en bestrooi met geroosterde amandelschaafsel.