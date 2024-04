Vegetarische schnitzel: krokant van buiten, mals en sappig van binnen

Vegetarische schnitzel met krokant paneermeel is een heerlijk alternatief voor de gebruikelijke vleesversie. Je kunt seizoensgroenten gebruiken, maar ook seitan, tofu, tempeh of een portobello paddenstoel.

Welke groenten?

Hiervoor zijn veel groenten geschikt: van koolrabi, rapen, venkel en bloemkool tot rode biet, pompoen, courgette en aubergine. Hardere groenten zoals knolselderij en zoete aardappel worden in plakjes gesneden en voorgekookt voordat ze worden gepaneerd en gebakken. Anders kan de korst gemakkelijk verbranden terwijl de binnenkant nog hard is.

Bindmiddel

Een klassieke bindmiddel wordt gemaakt met bloem, ei en paneermeel. Andere ingrediënten zoals gepofte amarant of quinoa, sesam, gehakte pinda’s en amandelen of cornflakes zorgen voor meer variatie. Panko is een iets grover broodkruim uit de Japanse keuken dat de korst knapperiger maakt. Geraspte Parmezaanse kaas, verse kruiden en specerijen zorgen voor extra smaken.

Recept ideeën vegetarische schnitzel

Koolrabischnitzel

Wat dacht je van koolrabi schnitzel? Om dit te doen, snijdt je de geschilde knol in plakjes van ongeveer een centimeter dik en kook je deze in kokend gezouten water gedurende ongeveer vijf minuten tot ze beetgaar zijn. Eenmaal afgekoeld, breng op smaak met zout en peper en haal door het paneermeel. Om dit te doen, worden de plakjes één voor één gerold in bloem, losgeklopte eieren en paneermeel. Bak aan beide kanten in olie in een pan goudbruin – de knapperige burgers zijn klaar. Als je een veganistisch dieet volgt, kun je een eetlepel bloem mengen met drie eetlepels water en een snufje zout als eiervervanger.

Bloemkool schnitzels

Bloemkool schnitzels smaken exotischer, gemarineerd in teriyakisaus en omhuld met een knapperig laagje pankomeel en amarantpops. Probeer zoete aardappelsticks in een couscouslaagje of gepaneerde plakjes aubergine met een parmezaankorst. Ook de gepaneerde portobello-paddenstoel ter grootte van een handpalm, een gekweekte paddenstoel, smaakt nog lekkerder.

Vegan tofu schnitzel

Om een ​​vegan tofu schnitzel te maken, snijd je de sojawrongel in plakjes. De stukjes worden in een mengsel van sojasaus en bloem gezet en vervolgens in paneermeel gerold. Bak aan beide kanten goudbruin en besprenkel met citroensap. Rijst, gebakken groenten en een yoghurtdip met verse kruiden smaken hier bijvoorbeeld heerlijk bij.